پرواز‌های مستقیم شرکت هواپیمایی العراقیه در مسیر نجف - تهران - نجف پس از حدود هشت ماه وقفه، از امروز از سر گرفته شد؛ همزمان معاون شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از تداوم رایزنی‌ها برای بازگشت سایر ایرلاین‌های خارجی و افزایش تدریجی پرواز‌های بین‌المللی به ایران خبر داد.

جوان آنلاین: بر اساس اعلام فرودگاه امام خمینی (ره) پس از ماه‌ها وقفه صبح امروز ۱۶ مهرماه پرواز‌های مستقیم شرکت هواپیمایی العراقیه در مسیر نجف-تهران-نجف از سر گرفته شد. بر اساس پیگیری‌های ایسنا از فرودگاه امام خمینی (ره) پرواز‌های این ایرلاین عراقی از اسفندماه سال قبل با توجه به شرایط پیش آمده در کشور متوقف شده بود و پس از گذشت حدود ۸ ماه این ایرلاین مجددا از امروز پرواز‌های خود را به ایران از سر گرفته است.

برقراری مجدد پرواز‌های خارجی به کشور‌های منطقه و بازگشت ایرلاین‌های خارجی به کشور موضوعی بود که در هفته‌های گذشته رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از آن خبر داده و گفته بود که به زودی پرواز به بسیار از مقاصدی که در گذشته به آن پرواز داشتیم با رایزنی‌های صورت گرفته برقرار خواهد شد.

در تشریح جزئیات پرواز‌های العراقیه به ایران جواد صالحی آرتیمانی - معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) - به ایسنا گفت: از سوم مهرماه سالجاری پرواز‌ها به نجف و بالعکس به دلیل تحریم ها‌ی آمریکا متوقف شده بود که پس از رایزنی‌های صورت گرفته ۱۲ مهرماه مجدد پرواز‌های ایرلاین‌های ایرانی به نجف از سر گرفته شد و امروز نیز شرکت العراقیه به ایران بازگشت.

وی افزود: این شرکت قرار است روزانه یک پرواز و در هفته ۷پرواز در مسیر نجف-تهران-نجف داشته باشد. بدین ترتیب روزانه بیش از ۱۰ نشست و برخاست از نجف خواهیم داشت.

معاون بهره‌برداری شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به اینکه در حال حاضر به ۳۰ ایستگاه، پرواز داریم، گفت: ازسرگیری پرواز‌های العراقیه گامی در مسیر بازگشت و توسعه تدریجی پرواز‌های خارجی در شهر فرودگاهی است و امیدواریم با فراهم شدن شرایط شاهد افزایش تعداد پرواز‌ها و فعال شدن مسیر‌های بین‌المللی بیشتری باشیم. رایزنی‌ها در این خصوص در حال انجام است و به زودی نیز شاهد بازگشت ایرلاین‌های دیگر به کشور خواهیم بود.