جوان آنلاین: وزارت امور خارجه کره جنوبی روز پنجشنبه اعلام کرد که سفیر خود را از اوکراین فراخوانده است.

به گزارش ایسنا، این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «دولت تصمیم گرفته است سفیر اوکراین را فراخواند.»

طبق گزارش خبرگزاری یونهاپ، کره جنوبی سفیر خود در اوکراین را در پی اختلاف بر سر افشای خبر انتقال اسرای جنگی کره شمالی، فرا می‌خواند.

پیش از این رئیس جمهور کره جنوبی تهدید کرده بود که در صورت عدم اذعان کی‌یف به وجود توافق‌نامه‌ای محرمانه پیرامون انتقال دو سرباز اسیر کره شمالی و همچنین عدم عذرخواهی اوکراین، اقداماتی علیه این کشور انجام خواهد داد.

سئول و کی‌یف از زمانی که ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین، ماه گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که اوکراین دو اسیر جنگی کره شمالی را به کره جنوبی منتقل کرده است، دچار اختلاف دیپلماتیک شده‌اند.

سئول متعاقبا کی‌یف را به نقض توافق‌نامه‌ای مبنی بر محرمانه نگه داشتن این انتقال متهم کرد، در حالی که مقامات اوکراینی وجود چنین توافقی را رد کردند.