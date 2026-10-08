بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که زنبورها، جغد انبار، پافین و جوجه تیغی برای نسل بعدی اسکناس‌ها انتخاب شده‌اند.

جوان آنلاین: این چهار گزینه پس از یک مشورت گسترده که بر روی حیوانات وحشی به عنوان موضوع توافق داشت، انتخاب شدند و سپس از عموم مردم خواسته شد تا گزینه مورد علاقه خود را از بین ۱۸ گزینه تقسیم شده به سه دسته انتخاب کنند.

به گزارش ایسنا، زنبور عسل دم‌زرد بیشترین رای را در گروه حشرات، ماهی‌ها و دوزیستان به دست آورد؛ جغد انبار در بخش پرندگان برنده شد؛ و جوجه تیغی اروپایی به عنوان برترین پستاندار انتخاب شد. بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد که پافین اقیانوس اطلس برای تجلیل از خط ساحلی انگلیس اضافه شده است.

هنوز تصمیم گرفته نشده است که کدام گونه کدام اسکناس را تزئین خواهد کرد. تصویری از شاه چارلز همچنان در طرف دیگر اسکناس‌های ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ پوندی نمایش داده خواهد شد که انتظار می‌رود طراحی آنها چندین سال طول بکشد.

ویکتوریا کللند، صندوقدار ارشد بانک مرکزی انگلیس گفت: «خوشحالم که نزدیک به نیم میلیون نفر به مشاوره تصاویر حیات وحش ما پاسخ دادند و نشان دادند که پول نقد هنوز اهمیت دارد.»

او گفت که مردم «چهار حیوان متمایز و الهام‌بخش» را انتخاب کرده‌اند که نه تنها تنوع زیاد حیات وحش در انگلیس را به نمایش می‌گذارند، بلکه «امنیت اسکناس‌های ما را نیز افزایش می‌دهند».

چاپ اسکناس‌های جدید انگلیس با طرح ۴ حیوان محبوب

در میان گونه‌هایی که از این رقابت کنار گذاشته شدند، کوسه استراحت‌کننده، قورباغه معمولی و روباه قرمز بودند - که دومی در مستند اخیر دیوید اتنبورو با عنوان «لندن وحشی» مورد توجه قرار گرفته است، اما برخی آن را آفت می‌دانند.

پافین‌های اقیانوس اطلس، با منقار‌های رنگارنگ متمایز خود، بیشتر عمر خود را در دریا می‌گذرانند و در تابستان برای لانه‌سازی در لانه‌های جزایر ساحلی از جمله جزایر فارن و لوندی به ساحل می‌آیند.

با کاهش تعداد آنها، این پرنده در فهرست قرمز گونه‌های در معرض خطر اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت به عنوان «آسیب‌پذیر» طبقه‌بندی می‌شود.

بر اساس گزارش گاردین، تصمیم به جایگزینی چهره‌های تاریخی روی اسکناس‌ها – از جمله وینستون چرچیل و جین آستین – هنگامی که نخستین بار در ماه مارس اعلام شد، واکنش‌های منفی شدیدی را برانگیخت، به‌طوری که «کمی بادنوک»، از رهبران حزب محافظه‌کار، بانک مرکزی را به «پاک کردن تاریخ ما» متهم کرد.