هشدار صریح مقتدی صدر به آمریکا درباره مداخله در عراق

رهبر جریان صدر عراق با تاکید بر استقلال این کشور، به آمریکا درباره ادامه تحرکات مخرب و مداخله‌جویانه آن هشدار داد و گفت: عراقی‌ها مقابل هر اشغالگری می‌ایستند.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، در حالی که بعد از اخراج اشغالگران آمریکایی از عراق، گروه‌ها و نیرو‌های سیاسی این کشور اقداماتی برای استقلال دولت عراق در تصمیم گیری‌های خود و پایان دادن به هژمونی آمریکا آغاز کرده‌اند و یکی از نمونه‌های اخیر آن تلاش برای کوچک کردن ابعاد مساحت سفارت ایالات متحده در بغداد و کاهش تعداد کارکنان آن طبق استاندارد‌ها و عرف دیپلماتیک بین‌المللی بود، سید مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق شب گذشته طی سخنانی به آمریکایی‌ها درباره تداوم دخالت در امور داخلی عراق هشدار داد.

به گزارش مهر، مقتدی صدر اعلام کرد که عراقی‌ها در برابر آمریکایی‌ها مقاومت کرده‌اند و در برابر هر کسی که کشورمان را اشغال کند می‌ایستند و مقاومت می‌کنند. ما با کسی دشمنی نداریم، اما استقلال کشور از همه چیز مهم‌تر است.

وی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: اگر می‌خواهید ورق را برگردانید، بیایید این کار را با عدالت و انصاف، بدون تکبر یا تحقیر انجام دهیم.

این شخصیت سیاسی عراقی تاکید کرد: عراقی‌ها می‌خواهند ملتی آزاد و مستقل و فارغ از هرگونه دخالت خارجی، چه از سمت شرق و چه غرب باشند.

سید مقتدی صدر در ادامه گفت که واشنگتن باید با اتخاذ موضعی میانه رو در قبال همه طرف‌ها، بدون جانبداری از متحد مورد علاقه‌اش یعنی رژیم صهیونیستی، وجهه خود را در نظر مظلومان بهبود ببخشد.

وی در پایان گفت: یک قدرت بزرگ باید حامی صلح باشد، نه محرک درگیری و جنگ.