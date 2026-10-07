اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) ادعا کرد که حمله به یک مرکز تجاری این کشور به نام مال آو آمریکا را که توسط نوجوانی که به او تفنگ داده شده بود، خنثی کرده است.

جوان آنلاین: خبرگزاری آسوشیتدپرس روز چهارشنبه به وقت محلی گزارش داد: مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کردند که اف‌بی‌آی حمله‌ای به مرکز تجاری مال آو در شهر بلومینگتون، مینه‌سوتا نزدیک فرودگاه بین‌المللی مینیاپولیس−سنت پل را که یک نوجوان قصد انجام آن را داشت، خنثی کرده است.

به گزارش ایرنا، این رسانه آمریکایی افزود: بر اساس یک شکایت فدرالی که دانیل روزن، دادستان ایالات متحده، جزئیات آن را بیان کرده است، این جوان ۱۸ ساله نزدیک به دو سال تحت تحقیق و بررسی قرار داشت و در این مدت با یک منبع محرمانه در حال ردوبدل کردن پیام بود. سپس ماموران یک قبضه تفنگ و مهمات را به او فروختند.

بر اساس شکایت کیفری، شیخ‌دون عبداللهی محمد، ۱۸ ساله، روز سه‌شنبه پس از آنکه ۶۰۰ دلار برای خرید یک قبضه تفنگ کلاشینکف و ۲۰۰ فشنگ به یک مامور مخفی اف‌بی‌آی پرداخت کرد، در یک پارک عمومی بازداشت شد. این مامور مخفی خود را عضو داعش معرفی کرده بود.

در شکایت کیفری ادعا شده است که این فرد در پیام‌های مکتوب با یک منبع محرمانه اف‌بی‌آی، بار‌ها قصد خود را برای انجام حمله‌ای با هدف کشتن افراد غیرمسلمان تایید کرده بود.

آسوشیتدپرس افزود: هنوز مشخص نیست که آیا این نوجوان وکیلی دارد که بتواند از طرف او صحبت کند یا نه.