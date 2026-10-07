کد خبر: 1383385
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
سیاست » اخبار کلی
مقام ایرانی:

هیچ مذاکره‌ای با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای انجام نشده است

2 یک مقام ایرانی شامگاه چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفت هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای انجام نشده و ادعا‌های واشنگتن با خواسته‌های تهران در تضاد هستند.

جوان آنلاین: یک مقام ایرانی به رویترز گفت: درخواست‌ها و ایده‌های ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای ایران با خواسته‌های این کشور در تضاد است.

به گزارش ایسنا، این مقام ارشد ایرانی که مستقیما در مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا مشارکت دارد، گفت: نظرات جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا ایده‌ها و درخواست‌های واشنگتن است. آمریکایی‌ها آزادند که درخواست‌ها و ایده‌هایی داشته باشند، اما آن ایده‌ها با خواسته‌های ایران در تضاد هستند.

وی افزود که هیچ مذاکره‌ای با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای ایران انجام نشده و واشنگتن ابتدا باید شرایط تهران را قبل از شروع مذاکرات هسته‌ای برآورده کند.

این مقام ایرانی تصریح کرد: به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی‌سازی هسته‌ای توسط ایالات متحده، خط قرمز تهران است که به هیچ وجه در مورد آن انعطاف‌پذیری نشان نخواهد داد. همچنین، جزئیات غنی‌سازی می‌تواند بعدا مورد بحث قرار گیرد.

معاون دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با تکرار ادعا‌های واشنگتن علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، مدعی شد که تهران برای رسیدن به توافق باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به‌شکل «ملموسی» کاهش دهد.

این ادعا‌های تکراری همچنان در حالی مطرح می‌شوند که ایران بار‌ها صراحتا بر مواضع خود تاکید داشته و مسالمت‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را برجسته ساخته است.

برچسب ها: آمریکا ، ایران ، مذاکره
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