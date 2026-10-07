تذکر مفسر کبیر

جوان آنلاین: سخنان اخیر حضرت آیت‌الله جوادی آملی فیلسوف و مفسر کبیر قرآن اگرچه بحثی فرازمانی و فرامتنی است ولی استفاده ایشان از اصطلاحات و تعابیر عینی و ملموس روز گواهی است بر اهمیت ماجرای عدل و داد در تعیین مجازات‌ها و پاداش‌های الهی در این دنیا و در زمانه‌ی ما. مشهور است که از علامه طباطبایی استاد حضرت آقای جوادی پرسیدند چرا در برخی کشور‌های غیرمسلمان، به‌رغم غیراسلامی‌بودن یا حتی کفر، وضع نعمت‌های الهی مانند باران و امثالهم خوب است و حضرت علامه مضموناً چنین پاسخ داده بودند که «با توجه به آیۀ [وَلَو اَنَّ اَهل القُری]آنچه موجب نزول باران و رحمت می‌شود "رعایت حق الناس " است».

اکنون حضرت آقای جوادی آملی فخر شیعه و فخر اسلام که خود نعمتی بزرگ است که خداوند به جماعت درک‌کننده‌ی ایشان داده است، ذیل بحث حدود و دیات در دوازدهم مهرماه جاری به مسئله «گرانی عمدی» و «معاملات ارزی عمدی» که کار دولت‌هاست و «عدل» و رسیدگی به «زیرمیزی و رومیزی» و «اختلاس‌ها» که کار دستگاه قضایی است، اشاره می‌کنند و می‌گویند: «یک وقت است که ما نماز باران می‎خوانیم، ناله می‎کنیم ضجه می‎زنیم یک بارانی بیاید. یک وقت [معصوم]فرمود ضجه لازم نیست، عدل دستگاه قضا کافی است. شما روی‎میزی و زیرمیزی و اینها را بردارید، عدل را جاری کنید، آن روابط اختلاس و دبش را کنار بگذارید، این بازی‎های گران‌کردن عمدی را کنار بگذارید، این معاملات ارزی عمدی را کنار بگذارید، شما کار‌های عادلانه را انجام بدهید، حکم عادلانه انجام بدهید، این بیش از باران چهل‌روزه برای شما نافع است، [معصوم]فرمود من این کار را می‎کنم»

ارزش و اهمیت سخنان آیت‌الله جوادی در آن است که ایشان و علمایی مانند ایشان را کسی نمی‌تواند به داشتن جریان سیاسی و منافع سیاسی و مخالفت یا موافقت با این دولت و آن دولت متهم کند. مسئله فقط حکم دین و اخلاق دینی معصومین علیهم‌السلام است. دینی که در آن تفکر در ساعتی ارزشش بیشتر از هفتاد سال عبادت است، در همان دین اقامه حد خیر ارزشش بیشتر از نماز باران است برای بارش باران. «إِقَامَه حَدٍّ خَیرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً [اجرای حد شرعی بهتر از چهل روز باران است]نماز استسقاء لازم ندارید. محکمه اگر محکمه عدل باشد، ما زیرمیزی و رومیزی نداشته باشیم، اختلاس‎های دوره‎ای و نشستی نداشته باشیم، محکمه ما محکمه علی و اولاد علی باشد باران فراوان هم می‎آید. این باران‎‌ها دریا‌ها را پر می‎کند. فرمود این به اندازه باران چهل‎روزه است. ما برای این در و دیوار را می‎بوسیم. این حرف‎‌ها زیر این آسمان از غیر علی و اولاد علی نیست».

در جای دیگر می‌فرماید: «زمینی که مرده و خشک شده است، خدا او را بعد زنده می‎کند. شما خیال کردید که فقط این مربوط به معاد است؟ فرمود این را شنیده‎اید که.... [ترجمه: «زمین را پس از مرگش زنده مى‌کند»، امام فرمود: زمین را با باران زنده نمى‌کند، بلکه مردانى را برمى‌انگیزاند که عدل را احیا مى‌کنند. پس به خاطر احیاى عدل، زمین احیا مى‌شود و به یقین اقامه حد الهى در زمین از باران چهل صبحگاه مفیدتر است.]چهل روز باران بیاید خوب است یا اقامه عدل دستگاه قضا؟ [امام]فرمود: این اقامه عدل از آن چهل روز بهتر است، کار آن را برای شما می‎کند. برای این ما این در و دیوار را می‎بوسیم. شما بخواهید از حکیم سؤال بکنید می‎گوید من نمی‎دانم رازش چیست! از فقیه سؤال بکنید می‎گوید من رازش را نمی‎دانم! از اینها سؤال بکنید، رازش را می‎دانند. حالا ما‌ها یک درس مختصری خوانده‎ایم، مثل ما و صد‌ها امثال مثل ما می‎گویند فلان دستگاه اگر زیرمیزی و رومیزی نداشته باشد باران بیاید، رابطه‎اش چیست ما نمی‎دانیم! همه‎اش «لست أدری» است، اما اینها که می‎گویند «ندری ندری»، اینها هستند، اینها می‎گویند شما اگر عدل داشته باشید، رحمت الهی شامل حال شما می‎شود».

دولت کنونی ما در جنگ است و مجموعه‌ی کار‌هایی که برای معیشت انجام داده است، به‌شکل نسبی قابل‌تقدیر است. قوه قضائیه نیز به ویژه در اندیشه‌ی رئیس قوه پیشرو است و پیشروی‌هایی داشته است. ولی آنچه حضرت آقای جوادی می‌گوید و می‌بیند، آنی نیست که انتظار امام معصوم را برآورده سازد.

یک عقل‌سلیم و دریافت فطری و نیز حکم عقلی به ما می‌گوید رعایت عدل در قوه قضائیه و اینکه بانک مرکزی دولت‌ها دلار را نه برای صرفه‌ی خود دولت بلکه بر اساس صرفه‌ی ملت توزیع و قیمت‌گذاری کنند، روان جامعه را از بدی پالایش می‌کند و جامعه را آرام و پر استقامت می‌سازد.