جوان آنلاین: هشدار یمنی‌ها به شرکت‌های هواپیمایی برای پرهیز از پرواز بر فراز عربستان، تنها یک تهدید رسانه‌ای باقی نماند. هم‌زمان با تشدید حملات به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های هوایی این کشور، دامنه ناامنی به مسیر‌های پروازی عربستان نیز کشیده شده است. نهاد هماهنگی دریایی وابسته به حاکمیت صنعا روز دو‌شنبه اعلام کرد که آسمان عربستان تا زمانی که حملات ریاض علیه یمن ادامه داشته باشد، «امن» نخواهد بود؛ هشداری که تنها یک روز بعد با گزارش حملات به فرودگاه‌های ریاض و اب‌ها و اختلال در تردد هوایی همراه شد.

صنعا با اقدامات اخیر نشان داد که همچنان به معادله «محاصره در برابر محاصره» که از ژوئن گذشته اعلام کرده پایبند است. نیرو‌های مسلح یمن با رویکردی جدید در رویارویی با دشمن سعودی، پس از ماه‌ها اعمال ممنوعیت بر ناوبری دریایی، آسمان عربستان را منطقه پرواز ممنوع اعلام کرده‌اند. مرکز هماهنگی عملیات‌های بشردوستانه در صنعا، دو‌شنبه پیش به شرکت‌های هواپیمایی که در آسمان عربستان فعالیت می‌کنند، هشدار داد که از عبور در این فضا خودداری کنند. این مرکز اعلام کرد که آسمان عربستان به صحنه عملیات نیرو‌های مسلح یمن تبدیل خواهد شد و مسئولیت هرگونه پیامد ناشی از ادامه پرواز‌ها را بر عهده نمی‌گیرد. تنها چند ساعت پس از این هشدار، نیرو‌های مسلح یمن، عملیات‌های ویژه‌ای را علیه فرودگاه‌های اب‌ها و ریاض اجرا کردند؛ اصابت موشک به این فرودگاه‌ها نیز به مختل شدن تردد هوایی در هر دو فرودگاه منجر شد. مجله امریکایی تخصصی در حوزه گردشگری و سفر کاند نست تراولر، در پی حملات موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح یمن به فرودگاه‌های سعودی تأیید کرد که با حملات روز سه‌شنبه، تأخیر‌های گسترده‌ای در پرواز‌های بین ریاض و سایر کشور‌های حوزه خلیج فارس رخ داده است.

زیرساخت‌های سعودی زیر آتش

محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن در گفت‌و‌گو با المیادین، برنامه مقاومت انصارالله را تشریح کرد: «صنعا به دنبال منحصر کردن درگیری با دشمن سعودی است، اما در عین حال آماده مبارزه با هر طرف خارجی نیز خواهد بود. یمن می‌تواند تمام فرودگاه‌ها و بنادر عربستان را ببندد و تعطیل کند. صنعا آماده است به یک ضربه با دو ضربه پاسخ دهد. جنگ علیه یمن پرهزینه خواهد بود و تمام زیرساخت‌های عربستان زیر آتش قرار خواهند گرفت.» این مقام انصارالله با اعلام اینکه «رسانه‌های دشمن در خصوص پیشروی در تعز دروغ‌پراکنی می‌کردند، اما عناصر وابسته به عربستان در تعز تحت محاصره بودند»، افزود: «ما شاهد یک شکاف در جبهه درگیری بودیم که نیرو‌های یمنی موفق شدند آن را از بین ببرند و به همین دلیل حین پیشروی در منطقه یک شکار گران‌قیمت به دست آوردند. مسیر‌های پیشروی به سمت شهر تعز همچنان ادامه دارد.» البخیتی تصریح کرد: «ما پیش‌بینی نمی‌کنیم که پاکستان و ترکیه در درگیری‌های داخلی یمن به صورت مستقیم مداخله کنند، اما در برابر مداخله هیچ کشوری در این جنگ ساکت نخواهیم ماند. مداخله این کشور حتی به صورت غیرمستقیم به معنای دست داشتن در ظلم علیه ملت یمن است.»

هشدار درباره تحرکات ترکیه

در حالی که تنش‌ها در منطقه و حملات مبارزان یمنی علیه عربستان سعودی ادامه دارد، نقش‌آفرینی بازیگران خارجی اهمیتی دوچندان می‌یابد. وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای رسمی، گزارش منتشرشده رویترز را که مدعی استقرار ۳۰ تا ۴۰هزار نیروی نظامی پاکستان در عربستان سعودی است، تکذیب کرد.

همچنین، گزارش‌ها از استقرار نیرو‌ها و تجهیزات نظامی ترکیه در عربستان حکایت دارد؛ اقدامی که در صورت تأیید، می‌تواند نخستین نشانه عملیاتی شدن توافق دفاع مشترک مکه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان باشد، اطلاعاتی که به دست آمده نشان می‌دهد چندین سامانه پدافند هوایی و جنگ الکترونیک ساخت صنایع دفاعی ترکیه از مدتی پیش در نقاط مختلف عربستان مستقر شده‌اند و در کنار آنها، چند صد نیروی متخصص از نیرو‌های مسلح ترکیه نیز در این کشور مستقر شده‌اند. اوزگور اوزال، رئیس حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه تأکید کرد که تصمیم استقرار نیروی نظامی این کشور در عربستان در چارچوب توافقنامه دفاعی مکه باعث می‌شود آنکارا به بخشی از درگیری کنونی در یمن تبدیل شود. وی اضافه کرد که پیمان‌های دفاعی مشترک در زمان صلح منعقد می‌شوند و امضای چنین پیمانی با کشوری که درگیر جنگ است، طرف امضاکننده را به یکی از طرف‌های مستقیم آن درگیری و جنگ تبدیل می‌کند.

احتمال مداخله نیرو‌های سوری

روزنامه لبنانی الاخبار با اعلام اینکه ابومحمد الجولانی، رئیس حکومت خودخوانده سوریه، در پنجمین سفر خود از زمان رسیدن به قدرت، وارد عربستان سعودی شد و با محمد بن‌سلمان، ولیعهد این کشور، دیدار کرد.

این روزنامه لبنانی تصریح کرد که این سفر تردید‌هایی را در خصوص مأموریت ریاض برای جولانی جهت نقش‌آفرینی در درگیری‌های یمن برمی‌انگیزد. این در حالی است که گزارش‌های متعدد از جمله گزارش وبگاه «ترکیه امروز» به نقل از منابع سوری اعلام می‌کنند که دمشق با درخواست پیشین عربستان برای ساماندهی نیرو‌های سوری و اعزام آنها به جبهه‌های یمن مخالفت کرده و دلیل آن را مشغولیت خود به بازسازی ارتش و عدم تمایل به ورود به جنگ عنوان کرده است.

اگرچه دولت‌های سوریه و عربستان صحت این روایت را تأیید نکردند، وزارت دفاع سوریه اعزام هرگونه جنگجو به یمن را تکذیب کرده است. این در حالی است که منابع اطلاعاتی در صنعا در گفت‌و‌گو با الاخبار فاش کردند که انصارالله به اطلاعاتی دست یافته که تأیید می‌کند ریاض با کمک آنکارا، صد‌ها عنصر افراطی را از سوریه به یمن منتقل کرده است.