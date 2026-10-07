کد خبر: 1383377
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۱
سیاست » اخبار کلی
رئیس سازمان بسیج در تبیین این مهم که پس از میدان نظامی نوبت جنگ روایت‌هاست

واقعیت میدان را نباید به روایت دشمن واگذار کرد

1 رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه در کنار عرصه نظامی، «جنگ روایت‌ها» نیز جریان دارد، نقش جمعیت هلال‌احمر را در ثبت و انعکاس واقعیت‌های میدان مهم دانست و گفت حضور نیرو‌های امدادی در کنار مردم آسیب‌دیده می‌تواند بخشی از حقیقت حوادث و جنایت‌های رخ‌داده را برای افکار عمومی جهان آشکار کند؛ موضوعی که به گفته وی، ضرورت هم‌افزایی بسیج و هلال‌احمر برای تبیین واقعیت‌های میدان در دوره پساجنگ را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد. 

جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر اینکه در کنار عرصه نظامی، «جنگ روایت‌ها» نیز جریان دارد، نقش جمعیت هلال‌احمر را در ثبت و انعکاس واقعیت‌های میدان مهم دانست و گفت حضور نیرو‌های امدادی در کنار مردم آسیب‌دیده می‌تواند بخشی از حقیقت حوادث و جنایت‌های رخ‌داده را برای افکار عمومی جهان آشکار کند؛ موضوعی که به گفته وی، ضرورت هم‌افزایی بسیج و هلال‌احمر برای تبیین واقعیت‌های میدان در دوره پساجنگ را بیش از پیش مورد توجه قرار می‌دهد. 
حجت‌الاسلام طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، با قدردانی از عملکرد جمعیت هلال‌احمر در جنگ ۱۲ روزه گفت: «هلال‌احمر در همه عرصه‌ها، از حوادث طبیعی و همه‌گیری کرونا گرفته تا تهدید‌های نظامی و جنگ، در کنار مردم حضور داشته و در خط مقدم امدادرسانی قرار گرفته است.» وی افزود: «هر زمان حادثه‌ای برای مردم رخ داده، نیرو‌های هلال‌احمر در نخستین فرصت خود را به محل حادثه رسانده‌اند و علاوه بر امدادرسانی، در تقویت روحیه و افزایش امید مردم نقش داشته‌اند». 
طائب با اشاره به شرایط دشوار امدادرسانی در جنگ‌های تحمیلی اخیر گفت: «در این جنگ‌ها، حملات سنگین دشمن مناطق مختلف را هدف قرار داد و حدود ۱۵۰ هزار واحد غیرنظامی آسیب دید. با این حال، نیرو‌های هلال‌احمر بدون وقفه در مناطق آسیب‌دیده حاضر شدند.» وی افزود: «۵۶ مرکز هلال‌احمر هدف حمله قرار گرفت و شماری از بیمارستان‌ها و آمبولانس‌های امدادی نیز آسیب دیدند.»
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تجلیل از ایثار نیرو‌های هلال‌احمر اظهار کرد: «با وجود همه آسیب‌ها، نیرو‌های این جمعیت میدان را ترک نکردند و با روحیه ایثار و فداکاری به خدمت‌رسانی ادامه دادند.»
طائب با اشاره به نقش هلال‌احمر در ثبت و انعکاس واقعیت‌های حوادث گفت: «مأموریت این جمعیت تنها به امدادرسانی محدود نمی‌شود و حضور نیرو‌های آن در مناطق آسیب‌دیده و انعکاس واقعیت‌های میدانی، در ارائه تصویری واقعی از حوادث مؤثر است. در شرایطی که برخی جریان‌های رسانه‌ای تلاش می‌کنند واقعیت‌های میدان را تحریف یا به شکل دیگری منعکس کنند، حضور نیرو‌های امدادی می‌تواند بخشی از حقیقت حوادث را برای افکار عمومی جهان آشکار کند.» وی با اشاره به تحولات منطقه و عملیات طوفان الاقصی گفت: «باید یاد شهدای فلسطین، لبنان، عراق، سوریه و یمن و همه کسانی را که در برابر حملات امریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کردند، گرامی بداریم.» طائب افزود: «مقاومت ملت‌های منطقه موجب شده است طرح‌های دشمنان برای تضعیف و نابودی جریان مقاومت و مردم منطقه به نتیجه نرسد.» رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: «امروز علاوه بر عرصه نظامی، در میدان جنگ روایت‌ها نیز قرار داریم و باید با هم‌افزایی و انسجام، روایت واقعی ایستادگی مردم و جنایت‌های دشمن را برای افکار عمومی جهان تبیین کنیم.» وی گفت: «در مرحله پساجنگ باید رشادت‌های ملت ایران و سایر ملت‌های مظلوم و همچنین ابعاد جنایت‌های صورت‌گرفته برای افکار عمومی جهان تبیین شود.»
طائب با تأکید بر ضرورت آمادگی برای شرایط آینده اظهار کرد: «استکبار جهانی از منافع خود دست نمی‌کشد و ملت ایران نیز برای دفاع از امنیت و منافع ملی خود ایستادگی خواهد کرد.» 
وی افزود: «هلال‌احمر یک سازمان مردمی است و بسیج نیز مأموریت سازماندهی و به میدان آوردن ظرفیت‌های مردم را بر عهده دارد؛ بنابراین همکاری این دو مجموعه می‌تواند ظرفیت قابل توجهی را در حوزه امداد و نجات ایجاد کند.» 
وی با اشاره به ظرفیت سازمان‌یافته بسیج گفت: «یک‌هزار و ۸۲۷ گردان بیت‌المقدس و ۸۳۷ گردان کوثر در بخش خواهران در مجموعه بسیج سازماندهی شده‌اند و بخش قابل توجهی از این نیرو‌ها آمادگی دارند در حوزه امدادرسانی و امدادگری نیز نقش‌آفرینی کنند.» رئیس سازمان بسیج مستضعفین از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان جمعیت هلال‌احمر و سازمان بسیج مستضعفین خبر داد و گفت: «بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری‌های مشترک در حوزه‌هایی همچون شبکه‌سازی، آموزش، سازماندهی ظرفیت‌های مردمی و امداد و نجات توسعه خواهد یافت.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: بسیج ، ایران ، امنیت
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