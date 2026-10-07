جوان آنلاین: سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه خطای محاسباتی امریکا و رژیم اسرائیل یکی از عوامل اصلی ناکامی آنان در جنگ اخیر بوده است، گفت نیرو‌های مسلح ایران با حفظ آمادگی و اتخاذ رویکردی فعال، ابتکار عمل را در میدان در دست گرفته‌اند و در صورت مشاهده نشانه‌های تجاوز، برای اجرای عملیات‌های پیشدستانه علیه تهدیدات احتمالی آمادگی دارند. امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا همچنین با تشریح عملکرد ارتش در جنگ اخیر، از ارتقای توان موشکی، پدافندی، پهپادی و آفندی کشور و تغییر دکترین نظامی ایران از رویکرد صرفاً دفاعی به رویکردی تهاجمی و بازدارنده خبر داد.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش در گفت‌و‌گو با فارس، با مقایسه نتایج و دستاورد‌های جنگ هشت‌ساله با جنگ رمضان، دلیل اصلی ناکامی دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی را خطای محاسباتی معرفی کرد و با بیان اینکه امریکا و رژیم اسرائیل نیز همچون صدام دچار چنین ارزیابی غلطی شده و شکست خورده‌اند، تصریح کرد که این محاسبات اشتباه بر این فرض استوار بود که با تضعیف محور مقاومت، ضربات واردشده به حماس و حزب‌الله، سقوط دولت اسد و نیز مشکلات اقتصادی، ناترازی‌ها و ناآرامی‌های داخلی، جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار دارد و شرایط برای تجاوز مناسب خواهد بود. وی هدف اصلی حمله امریکا به کشور را اجرای پروژه اسرائیل بزرگ دانست و گفت: «امریکایی‌ها امروز در جنگ جاری، علاوه بر نابودی ما، از بین بردن قدرت موشکی، از بین بردن جبهه مقاومت و ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران، به دلیل پیگیری طرح «اسرائیل بزرگ»، تجزیه ایران را دنبال می‌کنند.»

وی تصریح کرد که ارتش از ابتدای انقلاب در هیچ جنگی دچار غافلگیری نشده است. به گفته وی، طراحی عملیات ۱۴۰ فروندی در قالب «طرح البرز» ماه‌ها پیش از تجاوز صدام، نشان می‌دهد ارتش در طول جنگ هوشیار و آماده بوده است. امیر اکرمی‌نیا همچنین در تشریح اینکه ارتش در جنگ کنونی نیز از پیش آماده بوده، اظهار داشت: «نیروی هوایی ما بلافاصله پاسخ داد و مقر‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلبان در کردستان عراق را هدف قرار داد. در ۱۱ اسفند، یعنی ۴۸ ساعت پس از تجاوز امریکا، هواپیما‌های ما پایگاه‌های امریکا در کویت و قطر را هدف قرار دادند.» اکرمی‌نیا سطح بالای آمادگی ایران و نتایج جنگ را دلیل تغییر نگاه امریکا به نیرو‌های مسلح دانست و گفت: «تصور امریکایی‌ها این بود که رزمندگان نیرو‌های مسلح، از جمله ارتش، حداکثر یک هفته بتوانند مقاومت کنند؛ اما همان‌طور که ملاحظه کردید، تا امروز این آمادگی را حفظ کرده‌ایم.»

امیر اکرمی‌نیا درباره نقش ارتش در کنترل و مدیریت تنگه هرمز گفت: «ما در درگیری‌های دوهفته‌ای بر سر تنگه هرمز، با وجود ادعا‌های ترامپ درباره از بین رفتن نیروی دریایی و نیروی هوایی، توانستیم نقش‌آفرین باشیم و همراه با همکاران و همرزمان عزیزمان در سپاه پاسداران، تنگه را کنترل کنیم.» وی ادعای ترامپ در مورد باز بودن تنگه هرمز را با توجه به علائم انکارناپذیر دروغ خواند و گفت: «رئیس‌جمهور امریکا مرتب اعلام می‌کند تنگه هرمز باز است و ما آن را باز کرده‌ایم؛ اما از یک طرف، می‌بینیم قیمت نفت روزبه‌روز بالا می‌رود یا دست‌کم از ۱۰۰ دلار کمتر نشده است. از طرف دیگر، نیرو‌های امریکایی جرئت نمی‌کنند شناور‌های خود را از فاصله ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلومتری به سواحل ما نزدیک‌تر کنند.»

امیر اکرمی‌نیا، نقش نیروی زمینی ارتش را همپا با نیرو‌های هوایی و سایر بخش‌ها مانند پدافند ارتش در عقب راندن دشمن از خاک کشور مهم دانست و بیان داشت: «اما شاید باید به زحمات و تلاش همکاران و همرزمان ما در نیروی زمینی، بهتر و بیشتر توجه کنیم. آنها با استقرار در مرزها، اجازه ندادند امریکا جرئت تجاوز زمینی پیدا کند. نیرو‌های زبده و تیپ‌های نیروی زمینی در مرز‌ها مستقر شدند و این جرئت و فرصت را از امریکایی‌ها گرفتند و اجازه ندادند دست به تجاوز زمینی بزنند.»

وی افزود: «تصور من این است که امریکایی‌ها جرئت تجاوز زمینی پیدا نخواهند کرد. اما اگر این احتمال به وقوع بپیوندد و عملیاتی شود و متجاوزان امریکایی پا به سرزمین ایران بگذارند، فرقی ندارد سواحل ما باشد یا جزایر ما، حتماً آسیب‌پذیری آنها بسیار بیشتر خواهد شد. تا امروز با یک جنگ دورایستا مواجه بوده‌ایم. آنها با کمک فناوری‌ها و تجهیزات خود، از فاصله دور ما را هدف قرار داده‌اند و شاید آسیب‌پذیری‌شان به اندازه زمانی نبوده که وارد جزایر و سواحل ما شوند.»

وی با اشاره به ارتقای توانمندی‌های موشکی ادامه داد: «در این جنگ به این نتیجه رسیدیم که حتماً باید برد موشک‌هایمان را ارتقا دهیم و اکنون به این سمت رفته‌ایم. از نظر سرعت موشک‌ها و کیفیت نقطه‌زنی نیز کار‌های بسیار خوبی انجام شده و نسل‌های آینده موشک‌های ما که وارد سازمان رزم می‌شوند، از این توانمندی‌ها بیشتر برخوردار خواهند بود.» سخنگوی ارتش در توضیح ضرورت افزایش برد موشک‌ها در جنگ احتمالی بیان داشت: «موشک‌هایی که در طول جنگ استفاده کردیم، به‌ویژه موشک‌های نیروی زمینی برای هدف قرار دادن پایگاه‌های دشمن در کویت و موشک‌های کروز دریایی نیروی دریایی برای هدف قرار دادن شناور‌های دشمن، بسیار اثربخش بودند. اما به این نتیجه رسیدیم که باید سرعت و برد آنها را افزایش دهیم؛ زیرا دشمن امروز در فاصله دورتری از سواحل ما، تا فاصله هزار کیلومتری، قرار دارد.»

تغییر مهم دکترین نظامی ایران از تدافعی به تهاجمی سهم به‌سزایی در تخریب محاسبات دشمن داشت. امیر محمد اکرمی‌نیا، چگونگی تشکیل این ایده را این‌گونه طرح کرد: «در دوران ریاست شهید امیر موسوی بر ستاد کل نیرو‌های مسلح که ۹ ماه طول کشید، روند تغییر دکترین نظامی ما از پدافندی به آفندی شکل گرفت و با شدت پیش رفت. امروز در این جنگ، از این دکترین استفاده کردیم.»

وی در توصیف حملات پیشدستانه ایران در جنگ گفت: «پایگاه امریکا در اردن در مرداد ماه هدف موشک‌ها قرار گرفت. پایگاه‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلبان نیز بار‌ها با جنگنده‌های نیروی هوایی، پهپاد‌های ارتش، پهپاد‌های سپاه و موشک‌های سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند. این اقدام، پیش‌دستانه بود و ابتکار عمل را از آنها گرفت. اکنون نیز اگر لازم باشد، در آینده دست به عملیات‌های پیش‌دستانه خواهیم زد تا دشمن را از هرگونه تجاوز و تعرض بازداریم.»