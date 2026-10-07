یک قاتل قصاص شد، ۴ متهم فرصت گرفتند

سحرگاه دیروز، چهارشنبه پانزدهم مهرماه، پنج محکوم به قصاص که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل شده بودند، برای اجرای حکم در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفتند. در این میان، چهار محکوم مهلت گرفتند و به سلول‌های خود بازگشتند، اما حکم قصاص یکی از محکومان اجرا شد.

جوان آنلاین: سحرگاه دیروز، چهارشنبه پانزدهم مهرماه، پنج محکوم به قصاص که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل شده بودند، برای اجرای حکم در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفتند. در این میان، چهار محکوم مهلت گرفتند و به سلول‌های خود بازگشتند، اما حکم قصاص یکی از محکومان اجرا شد.

محکومی که صبح دیروز حکم قصاصش اجرا شد، پنجم دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در محله ائمه اطهار در جنوب تهران مرتکب قتل شده بود.

آن روز مأموران کلانتری افسریه در جریان قتل مرد جوانی قرار گرفتند و راهی محل حادثه شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد مرد جوان بر اثر درگیری به قتل رسیده‌است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت آغاز شد و متهم که مردی جوان بود، خیلی زود بازداشت شد. او در جریان بازجویی‌ها مدعی شد مقتول برای دختر مورد علاقه‌اش مزاحمت ایجاد کرده و به همین دلیل با او درگیر شده و دست به قتل زده است.

شلیک مرگبار به همسر صیغه‌ای

دومین محکوم به قصاص که سحرگاه دیروز موفق شد از اولیای دم مهلت بگیرد، مرد جوانی بود که دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همسر صیغه‌ای خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. پس از وقوع جنایت، متهم از محل فرار کرد، اما مأموران در جریان تحقیقات موفق شدند مخفیگاه او را در یک هتل شناسایی و وی را دستگیر کنند.

متهم پس از بازداشت مدعی شد به رفتار همسر صیغه‌ای خود مشکوک شده بود و همین موضوع باعث اختلاف میان آنها شده بود. او در نهایت با شلیک گلوله به زندگی زن جوان پایان داده بود.

سومین محکوم به قصاص نیز که توانست پای چوبه دار مهلت بگیرد، مردی است که اواسط سال ۱۳۹۸ مرتکب قتل شده بود. متهم در بازجویی‌ها درباره انگیزه جنایت گفت مقتول به همراه چند نفر دیگر در ساختمانی روبه‌روی محل زندگی او مشغول کار بودند و سر و صدای آنها باعث ناراحتی و اعتراضش شده بود. او مدعی شد پس از اعتراض به سر و صدای کارگران، مقتول و چند نفر دیگر با او درگیر شده و کتکش زده‌اند. روز بعد نیز وقتی بار دیگر مقتول را دید، میان آنها درگیری شکل گرفت و این بار متهم با چاقو به او حمله کرد و باعث مرگش شد.

قتل حین بردن زباله

چهارمین محکوم به قصاص نیز مردی بود که سال ۱۴۰۳ در جریان درگیری، مرد جوانی را به قتل رسانده‌بود. او پس از دستگیری مدعی شد: همراه دختر مورد علاقه‌ام کنار خیابان صحبت می‌کردم که مقتول همراه دوستش از خانه‌شان بیرون آمدند تا زباله‌هایشان را به سطل زباله ببرند. او و دوستش با من درگیر شدند که عصبانی شدم و با چاقو به او حمله کردم.

پنجمین محکوم نیز مردی بود که هفدهم مهر سال ۱۴۰۱ در کرج جوان ۱۹ ساله‌ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود. متهم پس از دستگیری مدعی شد مقتول از او کلاهبرداری کرده و همین موضوع باعث اختلاف میان آنها شده بود. این اختلاف در ادامه به درگیری فیزیکی انجامید و متهم با چاقو به جوان ۱۹ ساله حمله کرد.