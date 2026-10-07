کد خبر: 1383368
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
جامعه » حوادث | انتظامی

یک قاتل قصاص شد، ۴ متهم فرصت گرفتند

1 سحرگاه دیروز، چهارشنبه پانزدهم مهرماه، پنج محکوم به قصاص که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل شده بودند، برای اجرای حکم در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفتند. در این میان، چهار محکوم مهلت گرفتند و به سلول‌های خود بازگشتند، اما حکم قصاص یکی از محکومان اجرا شد.
آرمین بینا

جوان آنلاین: سحرگاه دیروز، چهارشنبه پانزدهم مهرماه، پنج محکوم به قصاص که در پرونده‌های جداگانه مرتکب قتل شده بودند، برای اجرای حکم در زندان قزلحصار کرج پای چوبه دار رفتند. در این میان، چهار محکوم مهلت گرفتند و به سلول‌های خود بازگشتند، اما حکم قصاص یکی از محکومان اجرا شد. 
محکومی که صبح دیروز حکم قصاصش اجرا شد، پنجم دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در محله ائمه اطهار در جنوب تهران مرتکب قتل شده بود. 
آن روز مأموران کلانتری افسریه در جریان قتل مرد جوانی قرار گرفتند و راهی محل حادثه شدند. بررسی‌های اولیه نشان داد مرد جوان بر اثر درگیری به قتل رسیده‌است. با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت آغاز شد و متهم که مردی جوان بود، خیلی زود بازداشت شد. او در جریان بازجویی‌ها مدعی شد مقتول برای دختر مورد علاقه‌اش مزاحمت ایجاد کرده و به همین دلیل با او درگیر شده و دست به قتل زده است. 

 شلیک مرگبار به همسر صیغه‌ای
دومین محکوم به قصاص که سحرگاه دیروز موفق شد از اولیای دم مهلت بگیرد، مرد جوانی بود که دوم اسفند سال ۱۴۰۱ همسر صیغه‌ای خود را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود. پس از وقوع جنایت، متهم از محل فرار کرد، اما مأموران در جریان تحقیقات موفق شدند مخفیگاه او را در یک هتل شناسایی و وی را دستگیر کنند. 
متهم پس از بازداشت مدعی شد به رفتار همسر صیغه‌ای خود مشکوک شده بود و همین موضوع باعث اختلاف میان آنها شده بود. او در نهایت با شلیک گلوله به زندگی زن جوان پایان داده بود. 
سومین محکوم به قصاص نیز که توانست پای چوبه دار مهلت بگیرد، مردی است که اواسط سال ۱۳۹۸ مرتکب قتل شده بود. متهم در بازجویی‌ها درباره انگیزه جنایت گفت مقتول به همراه چند نفر دیگر در ساختمانی روبه‌روی محل زندگی او مشغول کار بودند و سر و صدای آنها باعث ناراحتی و اعتراضش شده بود. او مدعی شد پس از اعتراض به سر و صدای کارگران، مقتول و چند نفر دیگر با او درگیر شده و کتکش زده‌اند. روز بعد نیز وقتی بار دیگر مقتول را دید، میان آنها درگیری شکل گرفت و این بار متهم با چاقو به او حمله کرد و باعث مرگش شد. 

 قتل حین بردن زباله
چهارمین محکوم به قصاص نیز مردی بود که سال ۱۴۰۳ در جریان درگیری، مرد جوانی را به قتل رسانده‌بود. او پس از دستگیری مدعی شد: همراه دختر مورد علاقه‌ام کنار خیابان صحبت می‌کردم که مقتول همراه دوستش از خانه‌شان بیرون آمدند تا زباله‌هایشان را به سطل زباله ببرند. او و دوستش با من درگیر شدند که عصبانی شدم و با چاقو به او حمله کردم.
پنجمین محکوم نیز مردی بود که هفدهم مهر سال ۱۴۰۱ در کرج جوان ۱۹ ساله‌ای را با ضربات چاقو به قتل رسانده بود. متهم پس از دستگیری مدعی شد مقتول از او کلاهبرداری کرده و همین موضوع باعث اختلاف میان آنها شده بود. این اختلاف در ادامه به درگیری فیزیکی انجامید و متهم با چاقو به جوان ۱۹ ساله حمله کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: قصاص ، دادگاه ، قاتل
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

جلسه سران قوا برگزار شد

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

بدون شرح

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

زیر ضرب اطلاعات

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

طلا‌های سرنوشت‌ساز

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

غارنشینی پس از قتل مادر

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار