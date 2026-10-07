۲ جنایت قدیمی سرانجام فاش شد

جوان آنلاین: دو جنایت قدیمی که یکی ۱۹ سال و دیگری هشت سال در هاله‌ای از ابهام مانده‌بود، با اشتباه متهمان ورق خورد؛ قاتل چوپان با یک استوری اینستاگرامی لو رفت و مرد تاجری که به اتهام قتل شریک تجاری‌اش تحت تعقیب بود، هنگام بازگشت مخفیانه به ایران به دام افتاد.

نخستین پرونده به اوایل فروردین سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد، زمانی که کشاورزی در بخش فشافویه استان تهران با پلیس تماس گرفت و از کشف جسد مرد جوانی در زمین‌های کشاورزی آن منطقه خبر داد. دقایقی بعد تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی همراه بازپرس ویژه قتل در محل حاضر شدند. بررسی‌ها نشان داد مقتول چوپانی جوان است که ساعتی قبل گوسفندانش را برای چرا به محل برده بود. صاحبان زمین‌های اطراف پس از شنیدن صدای شلیک خود را به محل رسانده و با جسد خون‌آلود چوپان روبه‌رو شده‌بودند. تحقیقات اولیه مأموران را به صاحب زمین‌های کشاورزی به نام ایرج رساند. او پس از حادثه محل را ترک کرده‌بود، اما مأموران خیلی زود او را شناسایی و بازداشت کردند.

ایرج در بازجویی‌ها به درگیری با چوپان اعتراف کرد، اما قتل را به کارگرش نسبت داد. او گفت چوپان برای چراندن گوسفندان وارد زمینش شده و پس از درگیری، با اسلحه کلاشنیکفی که برای محافظت از خود در برابر سارقان در اختیار داشته، به سمت او شلیک کرده‌است، اما گلوله به چوپان اصابت نکرده‌است. او در ادامه مدعی شد در همان لحظه کارگرش به نام رسول سر رسیده و با اسلحه شکاری به سمت چوپان شلیک کرده و او را به قتل رسانده‌است.

با ادامه تحقیقات، کارشناسان اسلحه‌شناسی اعلام کردند گلوله‌ای که به مقتول اصابت کرده، از اسلحه شکاری شلیک شده‌است. این نتیجه ادعای ایرج درباره شلیک نکردن گلوله مرگبار را تأیید می‌کرد، اما از سوی دیگر تحقیقات برای یافتن رسول بی‌نتیجه ماند. ایرج نیز به دلیل نگهداری سلاح جنگی محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما متهم اصلی قتل همچنان متواری بود.

استوری که قاتل را لو داد

۱۹ سال از این جنایت گذشت تا اینکه قاتل ناخواسته سرنخی از محل زندگی خود در فضای مجازی به جا گذاشت. او با تصور اینکه پس از گذشت نزدیک به دو دهه، پرونده به فراموشی سپرده شده‌است، در اینستاگرام استوری منتشر کرد.

کارآگاهان با مشاهده این استوری موفق شدند محل زندگی او را در یکی از روستا‌های شمال شرق کشور شناسایی کنند. بررسی‌ها نشان داد رسول پس از فرار از تهران به آن روستا رفته، ازدواج کرده و همراه همسر و فرزندانش زندگی جدیدی را آغاز کرده‌است.

مأموران پس از شناسایی مخفیگاه او راهی روستا شدند و متهم را بازداشت کردند.

رسول پس از انتقال به پلیس آگاهی به قتل اعتراف کرد، اما مدعی شد قصد کشتن چوپان را نداشته‌است. او گفت روز حادثه وقتی دید چوپان با صاحب زمین درگیر شده، عصبانی شده و برای ترساندن او اسلحه شکاری را به سمتش گرفته و شلیک کرده‌است.

با این حال، تحقیقات درباره جزئیات این جنایت و انگیزه واقعی متهم ادامه دارد.

اسرار ناپدید شدن تاجر فرش پس از ۸ سال

پرونده دوم به پاییز سال ۱۳۹۷ بازمی‌گردد، زمانی که خانواده مردی به نام رحمان با مراجعه به پلیس تهران اعلام کردند او به شکل مرموزی ناپدید شده‌است. رحمان تاجر سرشناس فرش بود و خانواده‌اش از سرنوشت او اطلاعی نداشتند. در جریان تحقیقات مشخص شد رحمان پیش از ناپدید شدن با یکی از شرکای کاری‌اش به نام فرهاد قرار ملاقات داشته‌است. مأموران برای یافتن سرنخ، سراغ فرهاد رفتند، اما او مدعی شد از سرنوشت شریکش بی‌خبر است و رحمان حتی در محل قرار حاضر نشده‌است.

با این حال بازبینی دوربین‌های مداربسته روایت دیگری را آشکار کرد. تصاویر نشان می‌داد روز حادثه دو مرد جوان به رحمان نزدیک شده و پس از سوار کردن او به خودرو، با سرعت محل را ترک کرده‌اند.

کارآگاهان با شناسایی خودرو، دو مرد جوان را دستگیر کردند. آنها در بازجویی‌ها اعتراف کردند رحمان را به دستور فرهاد ربوده‌اند و او را به یکی از شهر‌های مرزی غرب کشور برده و تحویل فرهاد داده‌اند. یکی از متهمان مدعی شد فرهاد به دلیل اختلاف مالی با رحمان نقشه ربودن او را طراحی کرده‌بود و قصد داشته پس از تحویل گرفتن شریکش، او را به قتل برساند.

پس از این اعتراف‌ها، فرهاد تحت تعقیب قرار گرفت، اما مشخص شد از مرز‌های غربی کشور خارج شده و به اربیل عراق گریخته است. نام او نیز در فهرست اعلان قرمز اینترپل قرار گرفت، اما با وجود گذشت سال‌ها، ردی از او به دست نیامد.

بازگشت مخفیانه به ایران

پرونده همچنان باز بود تا اینکه چند روز قبل کارآگاهان پلیس آگاهی مطلع شدند فرهاد پس از گذشت هشت سال، مخفیانه به ایران بازگشته است. بررسی‌ها نشان داد او برای فروش برخی املاک و اموالش به کشور برگشته و در یکی از شهر‌های اطراف تهران حضور دارد.

کارآگاهان پس از شناسایی محل حضور او، وی را بازداشت کردند.

فرهاد صبح دیروز در بازجویی‌ها مدعی شد رحمان در جریان سفر به اربیل عراق بر اثر غرق‌شدگی جان باخته‌است. او گفت: «من و شریکم برای خرید و فروش فرش به اربیل رفته بودیم. یک روز برای تفریح کنار رودخانه رفتیم و او تصمیم گرفت شنا کند. وقتی وارد آب شد، غرق شد و جانش را از دست داد. من هم از ترس فرار کردم و موضوع را پنهان کردم.»

این ادعا در حالی مطرح شده که بررسی‌های پلیسی نشان می‌دهد رحمان روز حادثه مبلغ قابل‌توجهی دلار همراه داشته که پس از ناپدید شدن او اثری از آن به دست نیامده است. از سوی دیگر، تحقیقات نشان داده فرهاد پیش از ناپدید شدن شریکش با مشکلات مالی و ورشکستگی روبه‌رو بوده، اما پس از ناپدید شدن رحمان وضعیت مالی او به شکل محسوسی بهتر شده‌است. همین موضوع باعث شده فرضیه دست داشتن فرهاد در قتل و تصاحب اموال شریکش با جدیت بیشتری بررسی شود. تحقیقات از متهم برای روشن شدن زوایای پنهان این حادثه ادامه دارد.