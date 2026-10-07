کد خبر: 1383360
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۰
اقتصاد » اخبار کلی
با افزایش عرضه ارز، دلار روز گذشته ریزش را تجربه کرد

سیگنال مثبت ذخایر ارزی به بازار

1 عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با «جوان»: جنگ امروز فقط یک جنگ نظامی نیست و ابعاد اقتصادی و شناختی نیز دارد و با مدیریت صحیح دولت و مقاومت مردم می‌توانیم از پیچ سخت عبور کنیم
سعیده زمانی

جوان آنلاین: در روز‌هایی که نفس ذخایر نفتی رژیم امریکا به شماره افتاده و ترامپ در تلاش است تا از هر گونه اقدام داخلی در کشورمان، حتی تغییر مدیریت در وزارت نفت برای خود دستاویزی فاکتور کند، بازار ارز ایران واکنشی معکوس به همه تهدیدات نشان داد. نرخ دلار که در روز‌های ابتدایی هفته و در پی شدیدترین محدودیت‌ها و تحریم‌های دریایی نوسانات صعودی را تجربه کرده بود، روز گذشته با ریزش مواجه شد. کارشناسان با توجه به ذخایر ارزی مطلوب، اقدام اخیر بازارساز در عرضه ارز را از مهم‌ترین دلایل مدیریت بازار و کاهش انتظارات تورمی در این بخش عنوان می‌کنند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی سه‌شنبه شب در گفت‌وگویی تلویزیونی از تدوین سناریو‌های مختلف اقتصادی و همچنین فروش ادامه‌دار ارز خبر داد و گفت: با وجود فشار‌های اقتصادی، روند تأمین ارز امسال مناسب بوده و از ابتدای سال تا نیمه مهرماه ۹/۲۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا تأمین شده است. او در بخش دیگری از صحبت‌های خود خطاب به بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده که ادعای فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران را داده بود، گفت که فرصت رو به پایان است و من به شما می‌گویم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. 
 
از قول دو هفته‌ای اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری رژیم امریکا برای فروپاشی اقتصاد ایران ما به روایت رئیس کل بانک مرکزی کمتر از پنج روز باقی مانده است. عبدالناصر همتی در گفت‌وگویی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور گفت: ذخایر ارزی در کشور مطلوب و سرعت نرخ تورم به رغم جنگ و محدودیت‌های شدید به سمت کاهش حرکت می‌کند. رئیس بانک مرکزی با اشاره به روند متغیر‌های پولی گفت: شوکی که پس از آغاز جنگ ایجاد شد، باعث شد برخی متغیر‌ها از میانگین بلندمدت خود فاصله بگیرند و تلاش بانک مرکزی این است که ابتدا آنها را به میانگین بلندمدت بازگرداند و سپس با کنترل بیشتر نقدینگی، شرایط را مدیریت کند. 
او با اشاره به فشار‌های اقتصادی و روانی علیه کشور اظهار کرد: تبلیغات و فشار‌های مختلفی برای شکستن اقتصاد ایران وجود دارد، اما اقتصاد کشور با این فشار‌ها از بین نمی‌رود. در همین جنگ اقتصادی نیز بانک مرکزی برنامه‌های خود را برای مدیریت شرایط و مقابله با فشار‌های اقتصادی دنبال می‌کند. 
همتی درباره افزایش نرخ ارز گفت: با وجود منابع ارزی، بخشی از افزایش قیمت ارز ناشی از القای روانی و افزایش انتظارات تورمی در کشور بوده است. وقتی انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند، مردم به سمت دارایی‌هایی می‌روند که بتوانند در برابر احتمال افزایش تورم یا کاهش درآمد‌های ارزی از دارایی خود محافظت کنند و همین موضوع موجب افزایش تقاضا در بازار ارز شد. 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تأمین ارز کالا‌ها به صورت روزانه ادامه دارد، اظهار کرد: التهاب ایجادشده در بازار موجب شد قیمت ارز افزایش پیدا کند، اما بانک مرکزی برای چنین شرایطی از قبل «تابع واکنش» طراحی کرده بود و بلافاصله پس از تشدید فشارها، مدیریت بازار ارز را در دستور کار قرار داد. 

 برنامه بانک مرکزی برای سناریو‌های مختلف ارزی
همتی با اشاره به برنامه بانک مرکزی برای عرضه ارز در بازار رسمی گفت: بانک مرکزی اعلام کرد که در مجموع قصد دارد ۲ میلیارد دلار ارز عرضه کند که در مرحله نخست یک میلیارد دلار در نظر گرفته شد و این ارز برای مدیریت بازار داخلی تأمین و عرضه شده است. بانک مرکزی این ارز را عرضه کرده و همچنان به صورت روزانه عرضه ادامه دارد و تا زمانی که احساس شود این اقدام ضروری است، آن را ادامه خواهیم داد. 
رئیس کل بانک مرکزی درباره تعیین سقف ۱۰هزار دلار برای عرضه نیز گفت: این سقف بر اساس ملاحظات قانونی مربوط به نگهداری و مبادله ارز تعیین شده است و هدف این بود که نیاز‌های ارزی مردم در بازار رسمی تأمین شود. اگر مردم برای پوشش نگرانی‌های خود نیاز به خرید ارز دارند، بانک مرکزی تلاش می‌کند این نیاز در بازار رسمی تأمین شود تا مردم برای خرید ارز به بازار‌های غیررسمی و فعالیت‌های خارج از چارچوب مراجعه نکنند. 
همتی با بیان اینکه خرید ارز برای مردم از مسیر‌های رسمی امکان‌پذیر است، گفت: اکنون حتی برخی بانک‌ها به صورت آنلاین ارز می‌فروشند و میانگین خرید انجام‌شده نیز حدود ۵ هزار دلار بوده است. 
همتی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی برای شرایط مختلف اقتصادی «توابع واکنش» تعریف کرده است، گفت: هر اتفاقی که در بازار رخ دهد، برای آن برنامه داریم و بلافاصله متناسب با شرایط واکنش نشان می‌دهیم. همچنین رقم ۲ میلیارد دلار اعلام‌شده برای مداخله ارزی، سقف منابع موجود بانک مرکزی نیست و در صورت ضرورت می‌تواند افزایش یابد. 
او افزود: انتظار از سیستم مدیریت بازار این است که بانک مرکزی در حاشیه بازار وارد شود و با مداخله در زمان و نقطه مناسب، از شتاب گرفتن قیمت جلوگیری کند. این یک روش تجربه‌شده است و نوع و زمان ورود بانک مرکزی به بازار، موضوعی فنی است که باید متناسب با شرایط تعیین شود. همتی با اطمینان دادن به مردم درباره تأمین ارز گفت: بانک مرکزی برای فروش ارز به اندازه کافی منابع دارد و سیاست مدیریت بازار و عرضه ارز را تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داد. 
او با اشاره به فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی و تحرکات رسانه‌ای و روانی دشمن افزود: دشمنان نیز بیکار ننشسته‌اند و از ابزار‌هایی مانند تبلیغات و جنگ روانی استفاده می‌کنند. بنابراین در چنین شرایطی باید در داخل نیز با اتحاد و توضیح شفاف به مردم، اجازه ندهیم التهاب سیاسی به بی‌ثباتی اقتصادی تبدیل شود. 

 عبور از شرایط تحریم با مدیریت اقتصادی
عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص الزامات مدیریت تورم در محدودیت‌ها و شرایط کنونی به «جوان» می‌گوید: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ تورم کسری بودجه است که با توجه به محدودیت‌های کسب‌وکار‌ها روند مالیات‌ستانی و همچنین بازگشت درآمد‌های نفت با مشکلاتی همراه می‌شود. 
او با اشاره به تلاش دشمن در حیطه‌های مختلف نظامی و اقتصادی علیه ایران افزود: جنگ امروز تنها یک جنگ نظامی نیست و ابعاد اقتصادی و شناختی نیز دارد و امیدواریم با مدیریت صحیح دولت و اثبات حقانیت ملت ایران و مقاومت مردم بتوانیم از پیچ سخت عبور کنیم. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به محدودیت‌های ناشی از جنگ در روند واردات و صادرات می‌گوید: به طور حتم محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های دریایی، هزینه‌های تجارت را سه تا چهار برابر بالا برده و این وضعیت در قیمت‌های نهایی کالا‌ها و خدمات منعکس می‌شود. بنابراین شرایط فعلی شرایط تحمیلی است، اما می‌توان با اقدامات مؤثر آن را در داخل مدیریت کرد. اگرچه این موضوع بسیار سخت است، ولی با تدابیر صحیح می‌توان از شرایط کنونی عبور و اقتصاد کشور را مدیریت کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: ارز ، دلار ، بانک مرکزی
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