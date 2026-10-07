کد خبر: 1383358
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

ارمنستان: روابط با ایران را به خطر نخواهیم انداخت

3 وزیر خارجه ارمنستان بر اهمیت راهبردی روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.

جوان آنلاین: آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان در پارلمان این کشور گفت که با سران ایران درباره طیف کامل روابط دوجانبه، از گفت‌وگوی سیاسی و ماهیت راهبردی این رابطه تا مسائل اقتصادی و زیرساختی، بحث کرده است.

به گزارش تسنیم، میرزویان درباره حمل‌ونقل بار و هوایی، بار دیگر آمادگی ارمنستان را برای تعمیق روابط با ایران، با در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تأیید کرد.

وی گفت: ما روابط خود با ایران را بسیار ارزشمند می‌دانیم و برای آن اهمیت زیادی قائل هستیم، و آن را به خطر نخواهیم انداخت.

برچسب ها: ارمنستان ، ایران ، حمل و نقل هوایی
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