ارمنستان: روابط با ایران را به خطر نخواهیم انداخت

جوان آنلاین: آرارات میرزویان، وزیر خارجه ارمنستان در پارلمان این کشور گفت که با سران ایران درباره طیف کامل روابط دوجانبه، از گفت‌وگوی سیاسی و ماهیت راهبردی این رابطه تا مسائل اقتصادی و زیرساختی، بحث کرده است.

به گزارش تسنیم، میرزویان درباره حمل‌ونقل بار و هوایی، بار دیگر آمادگی ارمنستان را برای تعمیق روابط با ایران، با در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تأیید کرد.

وی گفت: ما روابط خود با ایران را بسیار ارزشمند می‌دانیم و برای آن اهمیت زیادی قائل هستیم، و آن را به خطر نخواهیم انداخت.