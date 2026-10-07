کد خبر: 1383354
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۰
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جاده چالوس یک‌طرفه شد/ بارش باران در محور‌های ۹ استان کشور

2 رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۸ امروز خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش حجم ترافیک در مسیر‌های شمالی کشور، اظهار کرد: با توجه به حجم سنگین ترافیک در مسیر (جنوب به شمال) آزادراه تهران–شمال و محور چالوس، مقرر شد از ساعت ۱۸ امروز ۱۵ مهرماه تردد کلیه وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت تهران و کرج (شمال به جنوب) ممنوع شود.

وی افزود: همزمان، تردد در مسیر (جنوب به شمال)، از تهران و کرج به سمت مرزن‌آباد، به صورت یک‌طرفه مدیریت خواهد شد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تصریح کرد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت و زمان پایان محدودیت نیز بر اساس شرایط ترافیکی محور اعلام خواهد شد.

سرهنگ محبی در ادامه درباره آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران–شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و همچنین تونل البرز تا انتهای آزادراه، ترافیک سنگین است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا همچنین از ترافیک سنگین در محور هراز در محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های مشاء، لاسم، آب‌اسک، رینه و گزنک خبر داد.

به گفته سرهنگ محبی، در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال محدوده شهر‌های دماوند و پل سفید، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور قدیم تهران–بومهن حدفاصل تقاطع اتوبان شهید بابایی تا جاجرود و همچنین آزادراه تهران–پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و محدوده عوارضی پردیس نیز ترافیک سنگین است.

بنابر اعلام پلیس، سرهنگ محبی در پایان گفت: محور‌های شمالی کشور فاقد مداخلات جوی هستند، اما در برخی محور‌های استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان، مازندران، قزوین، همدان، زنجان و کردستان بارش باران گزارش شده است.

برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، جاده چالوس ، ترافیک
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