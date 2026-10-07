سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه عملیات‌های «پرچم دروغین» آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آنها برای توجیه تجاوز نظامی به ایران به صحنه‌سازی و دروغ متوسل می‌شوند.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه با انتشار ویدئوی کوتاهی درباره تاریخچه عملیات‌های پرچم دروغین آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۷ دهه گذشته، در شبکه ایکس نوشت:

«پرچم دروغین، شگردی دیرینه است: اول صحنه‌سازی کن، سپس انگشت اتهام را به سمت دیگری دراز کن، و در آخر از نتایجش بهره‌مند شو. در وضعیتی که افکار عمومی آمریکا و جهان از جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه علیه ایران به ستوه آمده‌اند و متجاوزان هیچ راهی برای توجیه تجاوز نظامی خود ندارند، آنها به مثابه «الغریق یتشبث به کل حشیش» (کسی که در حال غرق‌شدن است به هر گیاه خشکی برای نجات خودش آویزان می‌شود) برای نجات خود به هر تخته‌پاره‌ای از جنس دروغ آویزان می‌شوند.»