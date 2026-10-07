کد خبر: 1383351
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۱۳
سیاست » اخبار کلی
بقائی:

آمریکا و رژیم صهیونیستی برای توجیه تجاوز به ایران به «پرچم دروغین» متوسل می‌شوند

3 سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سابقه عملیات‌های «پرچم دروغین» آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: آنها برای توجیه تجاوز نظامی به ایران به صحنه‌سازی و دروغ متوسل می‌شوند.

جوان آنلاین: اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه با انتشار ویدئوی کوتاهی درباره تاریخچه عملیات‌های پرچم دروغین آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۷ دهه گذشته، در شبکه ایکس نوشت:

«پرچم دروغین، شگردی دیرینه است: اول صحنه‌سازی کن، سپس انگشت اتهام را به سمت دیگری دراز کن، و در آخر از نتایجش بهره‌مند شو. در وضعیتی که افکار عمومی آمریکا و جهان از جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه علیه ایران به ستوه آمده‌اند و متجاوزان هیچ راهی برای توجیه تجاوز نظامی خود ندارند، آنها به مثابه «الغریق یتشبث به کل حشیش» (کسی که در حال غرق‌شدن است به هر گیاه خشکی برای نجات خودش آویزان می‌شود) برای نجات خود به هر تخته‌پاره‌ای از جنس دروغ آویزان می‌شوند.»

برچسب ها: اسماعیل بقائی ، آمریکا و رژیم صهیونیستی ، پرچم دروغین
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

جلسه سران قوا برگزار شد

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

بدون شرح

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

طلا‌های سرنوشت‌ساز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

غارنشینی پس از قتل مادر

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار