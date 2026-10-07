کد خبر: 1383349
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

زخمی شدن بیش از هزار نفر در اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه

3 از آغاز اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در فرانسه بیش از هزار نفر زخمی شده‌اند و حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز به دلیل تعطیلی یا آسیب‌دیدگی مدارس قادر به حضور در کلاس‌ها نیستند.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، ادوار ژفری، وزیر آموزش فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد از زمان آغاز اعتراضات در اواسط سپتامبر، ۲۱۵ دانش‌آموز و ۸۸ نفر از کارکنان آموزشی زخمی شده‌اند. همچنین ۷۱۵ نیروی پلیس و ژاندارم نیز در جریان این اعتراضات آسیب دیده‌اند.

به گزارش مهر، در پی این اعتراضات، ۲۴ دبیرستان به دلیل آتش‌سوزی یا خسارت شدید فعلاً امکان بازگشایی ندارند و حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز نمی‌توانند به‌صورت حضوری در کلاس‌ها شرکت کنند. صد‌ها مدرسه دیگر نیز آسیب دیده‌اند و هزینه خسارت‌ها دست‌کم ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورو برآورد شده است.

همزمان، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد استفاده پلیس از نارنجک‌های صوتی در جریان اعتراضات دانش‌آموزی به‌طور موقت متوقف می‌شود. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که یک نوجوان ۱۵ ساله در جریان اعتراضات دست خود را از دست داد. پلیس فرانسه همچنین ۱۸ تحقیق درباره حوادث و نحوه استفاده از تجهیزات کنترل تجمعات آغاز کرده است.

بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، از ۲۸ سپتامبر تاکنون ۶ هزار و ۵۴۷ نفر در ارتباط با این اعتراضات بازداشت شده‌اند. همچنین روز چهارشنبه کلاس‌های ۴۵۹ مدرسه به‌طور کامل یا جزئی متوقف شد و اتحادیه‌های دانش‌آموزی خواستار ادامه تعطیلی مدارس و برگزاری راهپیمایی‌های جدید در روز پنجشنبه شدند.

اعتراضات دانش‌آموزی که از مناطق حومه پاریس آغاز شد، اکنون به شهر‌های مختلف فرانسه از جمله پاریس، نیس، لیون و تولوز گسترش یافته است. معترضان خواستار بهبود شرایط آموزشی، افزایش شمار معلمان و کارکنان مدارس، کاهش تراکم کلاس‌ها و افزایش بودجه آموزش هستند.

برچسب ها: اعتراضات دانش آموزی ، فرانسه ، پلیس
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