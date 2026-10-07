کد خبر: 1383348
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۱
ورزش » ساير

رحمتی: بازی فردا حکم فینال جام جهانی دارد

3 سرمربی تیم گل‌گهر سیرجان گفت: بازی فردا حکم فینال جام جهانی دارد و تمام تمرکز ما روی بازی فردا است.

جوان آنلاین: مهدی رحمتی سرمربی گل گهر در نشست خبری بیش از دیدار فردا (پنجشنبه) مقابل استقلال خوزستان در هفته هشتم لیگ برتر اظهار کرد: بعد از یک وقفه نسبتا طولانی به خاطر فیفادی و بازی‌های ملی دوباره لیگ از سرگیری می‌شود. در این مدت سعی کردیم از بچه‌هایی که کمتر بازی کردند، استفاده کنیم و موقعیت خوبی برای آنها فراهم کنیم تا به آمادگی کامل برسند. تمامی بازیکنان از اهمیت بازی فردا آگاه هستند.

او ادامه داد: سعی کردیم تیم خوب استقلال خوزستان را به خوبی آنالیز کنیم و به نقاط ضعف و قوت آنها آگاه هستیم. همان طور که می‌دانید آنها در بازی آخر خود تیم پر مهره تراکتور را شکست داده‌اند و از لحاظ روحی و روانی در شرایط خوبی قرار دارند. اما برای ما بازی خانگی است و با حضور هواداران ما و حمایت و انرژی مثبتی که به تیم می‌دهند با تمرکز بالا، دوندگی و جنگندگی و مسئولیت‌پذیری ۳ امتیاز بازی را کسب کنیم.

سرمربی گل گهر درباره شکست مقابل پیکان، فولاد و پرسپولیس در بازی‌های دوستانه گفت: بازی‌های تدارکاتی مسلما نتیجه آن زیاد مهم نیست. در این بازی‌ها سعی کردیم شرایطی را فراهم کنیم که بازیکنانی که کمتر بازی کرده‌اند و دیرتر به ما اضافه شده‌اند از لحاظ بدنی به سطح ایده آلی برسند. از لحاظ تاکتیکی به سطح بهتری رسیده‌ایم و همکاران عزیزم به آن اهداف تاکتیکی و به آن چیزی که مدنظر داشتند در این بازی‌های دوستانه رسیدند.

رحمتی درباره مصدومیت علیرضا احسانی‌فر توضیح داد: احسانی فر که جزو بازیکنان جوان خیلی خوب بود و از اول فصل در ترکیب تیم حضور داشت. متاسفانه در بازی با پیکان در یک درگیری وسط زمین این اتفاق برای او افتاد و رباط پاره کرد. واقعا از این اتفاق ناراحت هستیم، اما با صحبت‌هایی که با مدیریت باشگاه داشته‌ایم شرایط خیلی خوبی برای این بازیکن فراهم شده تا عمل جراحی خود را انجام دهد و دوران نقاهت خود را پشت سر بگذارد و به ما اضافه شوند. طبق صحبت‌هایی که با آقای اسفندیارپور و البته من انجام شده قرارداد احسانی‌فر تمدید می‌شود و جزو سرمایه‌های ما هستند و خیلی زود به جمع ما اضافه خواهند شد.

سرمربی گل گهر درباره فشردگی لیگ و لطمه‌ای که به گل‌گهر وارد می‌شود گفت: ما برای جام باشگاه‌های آسیا (لیگ قهرمانان آسیا - سطح دو) در شهر خودمان میزبان نیستیم. عملا باید مسافت‌های زیادی را طی بکنیم و الان نیز پرواز مستقیم نداریم. باید بخشی پیاده، بخشی سواری، بخشی با اتوبوس و بخش دیگری را با هواپیما سفر کنیم. ان‌شالله سعی می‌کنیم از فردا که لیگ استارت می‌خورد عملا فقط ریکاوری کنیم. در این وقفه یک ماهه سعی کردیم به اهداف تاکتیکی نزدیک‌تر شویم.

رحکتی درباره بازی بعدی گل گهر در بازی‌های لیگ نخبگان بین کرد: ما بازی به بازی پیش می‌رویم. الان برای ما دقیقا بازی فردا حکم فینال جام جهانی دارد و تمام تمرکز ما روی بازی فردا است.

برچسب ها: مهدی رحمتی ، گل گهر سیرجان ، جام جهانی
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