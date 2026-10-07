معاون شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) گفت: بر اساس برنامه جدید، هر هفته یک پرواز از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) و یک پرواز از فرودگاه مشهد به مقصد کراچی انجام می‌شود.

جوان آنلاین: محمود انصاری با بیان اینکه «هما» پرواز‌های خود به کراچی را از دو مبدأ تهران و مشهد از سر گرفت، اظهار کرد: بر اساس برنامه جدید، هر هفته یک پرواز از فرودگاه حضرت امام خمینی (ره) و یک پرواز از فرودگاه مشهد به مقصد کراچی انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: نخستین پرواز مسیر مشهد ـ کراچی ـ مشهد پس از وقفه، روز سه‌شنبه (۱۴ مهرماه) انجام شد و پرواز برگشت آن نیز بامداد چهارشنبه در فرودگاه مشهد به زمین نشست. این مسیر بر اساس برنامه پروازی «هما»، روز‌های سه‌شنبه هر هفته برقرار است. همچنین در ادامه ازسرگیری پرواز‌های کراچی، مسیر تهران ـ کراچی ـ تهران نیز روز‌های دوشنبه هر هفته انجام می‌شود.

معاون بازرگانی و عملیات شعب «هما» در ادامه اظهار کرد: با برقراری مجدد پرواز‌های کراچی از دو مبدأ تهران و مشهد، این مسیر در برنامه پرواز‌های بین‌المللی «هما» قرار گرفته است.

انصاری یادآور شد: در حال حاضر پرواز‌های تهران ـ استانبول، مشهد ـ استانبول، تهران ـ نجف و اصفهان ـ نجف نیز در شبکه پروازی بین‌المللی این شرکت برقرار است.