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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۵۶
بين‌الملل » اخبار كلی

وزیر خارجه فرانسه جواب ترامپ را داد!

6 وزیر خارجه فرانسه در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا درباره اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه گفت این کشور باید «داستان خود را بنویسد» نه اینکه اجازه دهد دیگران وقایع کشور را تعریف کنند.

جوان آنلاین: ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه در گفت‌و‌گو با رسانه فرانسوی بی‌اف‌ام‌تی‌وی عنوان کرد: اگر ما داستان خود را ننویسیم، دیگران آن را برای ما خواهند نوشت.

وزیر امور خارجه فرانسه اظهار کرد: رقبا، دشمنان و شرکای فرانسه همگی تلاش می‌کنند جنبش جاری را به شیوه خود تفسیر کنند.

اظهارات او پس از آن مطرح شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعتراضات دانش‌آموزان در فرانسه را به آنچه او «مهاجرت گسترده خارج از کنترل» توصیف کرد، نسبت داد.

ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: آنچه در فرانسه اتفاق می‌افتد چیزی کمتر از مهاجرت گسترده خارج از کنترل نیست. این مربوط به مدارس نیست!

اظهارات ترامپ در حالی مطرح شد که ده‌ها هزار دانش‌آموز، معلم و سایر معترضان به دلیل نگرانی‌هایی از جمله وخامت زیرساخت‌های مدارس، کمبود معلم، کلاس‌های درس پرجمعیت و بودجه آموزش و پرورش به خیابان‌های سراسر فرانسه آمده‌اند.

اعتراضات در روز‌های اخیر تشدید شده و تظاهرات در سراسر کشور گسترش یافته و درگیری‌هایی در چندین شهر نیز گزارش شده است.

وزیر امور خارجه فرانسه در ادامه اظهارات خود و در توجیه اعتراضات و مطالبات مردم و دانش‌آموزان کشورش گفت: ابزار‌های هوش مصنوعی، امکان انتشار، تقویت و حتی تولید اطلاعات و روایت‌ها را چند برابر می‌کنند. دیگر سوال این نیست که آیا اطلاعات درست است یا غلط، بلکه سوال این است که کشور‌های دیگر چه روایتی می‌خواهند درباره ما بسازند و این می‌تواند خیلی سریع اتفاق بیفتد. وقتی یک روایت خصمانه پخش می‌شود، هر ساعت مهم است. آنها تقویت می‌کنند، تحریف می‌کنند و برداشتی را ایجاد می‌کنند که اگر برداشت دیگری برای متعادل کردن آن وجود نداشته باشد، غالب می‌شود.

وی در پایان ادعایش افزود: روایات حامیان روسیه، اعتراضات را پایان دموکراسی ما می‌دانند. روایت‌های حامیان اسرائیل، آنها را عواقب به رسمیت شناختن فلسطین می‌دانند. روایات حامیان ایران تا آنجا پیش می‌روند که اینها را با ناآرامی‌های اخیر این کشور مقایسه می‌کنند. همه آنها سعی می‌کنند تفسیر خود را بر بحث عمومی ما تحمیل کنند و داستان آنچه را که در کشور ما اتفاق می‌افتد، به جای ما و به زبان خودمان روایت کنند.

برچسب ها: وزیر خارجه فرانسه ، ترامپ ، اعتراضات دانش آموزی
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