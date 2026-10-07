جوان آنلاین: سومین همایش سالگرد طوفان‌الاقصی با عنوان «علل، اهداف و چشم‌انداز» روز چهارشنبه ۱۵ مهرماه به همت جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار شد. در این همایش ناصر ابوشریف، نماینده جهاد اسلامی فلسطین، خالد القدومی، نماینده جنبش حماس در تهران، و جمعی از کارشناسان حوزه غرب آسیا سخنرانی کردند.

خالد القدومی، نماینده حماس در تهران، در این همایش طوفان‌الاقصی را نقطه تحولی تاریخی در نبرد با رژیم صهیونیستی توصیف کرد و گفت: «بعد از ظلم و جنایت و تحقیر یک جامعه، شما باید منتظر طوفان باشید.» وی افزود کشور‌های غربی جامعه فلسطین را به عنوان یک تمدن به رسمیت نمی‌شناسند و نتانیاهو خود علناً می‌گوید اسرائیل کوچک است و باید زمین‌هایی را تصرف کند.

بیشتر بخوانید

بیانیه ۱۱ بندی حماس در سالگرد طوفان‌الاقصی؛ تأکید بر آزادی فلسطین

القدومی با اشاره به اهداف نظامی این عملیات گفت: «طوفان‌الاقصی یک عملیات نظامی بود و در نخستین بیانیه حماس، هدف اصلی آن اسیر کردن صهیونیست‌ها اعلام شد که در این موضوع موفق شدند.» وی افزود در تبادل اسرا، هزار فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد شدند.

وی هماهنگی میان جنبش‌های مقاومت را در نخستین بیانیه حماس آشکار دانست و با انتقاد از موضع کشور‌ها در ۸ اکتبر گفت: «متأسفانه در ۸ اکتبر کشور‌ها بیانیه‌ای علیه اسلام، نه فقط غزه، امضا کردند که نتیجه آن ۷۵ هزار شهید بود».

القدومی در پاسخ به کسانی که با وجود شهدای زیاد و تخریب گسترده، این عملیات را زیر سؤال می‌برند، گفت: «این افراد خائن هستند. طوفان یک انتخاب نبود، بلکه یک ضرورت بود. اگر طوفان نبود، مسئله فلسطین به سمت فراموشی می‌رفت.» وی هشدار داد اگر طوفان‌الاقصی رخ نمی‌داد، شهرک‌نشینان با طرح کشتار دو میلیون فلسطینی تا رسیدن به دریا، سرزمین را تصرف می‌کردند.

نماینده حماس با رد مسیر مذاکره گفت: «ما مذاکره کردیم، اما چه شد؟ بعد از مذاکره شهدا و اسرای زیادی داشتیم. نباید به این توهم دچار شویم که از راه مذاکره به سمت اسرائیل برویم. صلح یعنی غلام مستکبران باشید».

وی در پایان با اشاره به وضعیت حساس منطقه، از رسانه‌ها خواست داده‌ها و داستان‌های غزه را برای جهانیان بازگو کنند و تأکید کرد: «راه ما تا آزادی فلسطین ادامه دارد و طوفان آغاز این مسیر است».