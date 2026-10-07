اتحادیه اروپا ۱.۳۸ میلیارد دلار به اوکراین پرداخت کرد

کمیسیون اروپا ۱.۲۴ میلیارد یورو، معادل ۱.۳۸ میلیارد دلار، برای تقویت توان نظامی اوکراین و خرید پهپاد، مهمات پهپادی و موشک پرداخت کرد.

جوان آنلاین: به نقل از آناتولی، کمیسیون اروپا اعلام کرد ۱.۲۴ میلیارد یورو از محل بخش دفاعی وام ۹۰ میلیارد یورویی حمایت از اوکراین به این کشور پرداخت شده است.

به گزارش مهر، این منابع برای خرید پهپاد، پهپاد‌های رهگیر، مهمات پهپادی و موشک‌های تولیدشده توسط شرکت‌های نظامی اوکراین اختصاص می‌یابد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا مدعی شد روسیه به گفته او همچنان راهبردی هدفمند برای ایجاد رعب و دشوار کردن زندگی روزمره مردم اوکراین دنبال می‌کند و این پرداخت به تقویت صنایع دفاعی و توان اوکراین برای حفاظت از مردم و زیرساخت‌ها کمک خواهد کرد.

وام حمایت از اوکراین برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ در مجموع ۹۰ میلیارد یورو است که ۶۰ میلیارد یورو آن برای نیاز‌های دفاعی و ۳۰ میلیارد یورو برای حمایت بودجه‌ای اختصاص یافته است. اتحادیه اروپا قصد دارد در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۸.۳ میلیارد یورو برای تقویت ظرفیت صنایع دفاعی اوکراین پرداخت کند و پرداخت‌های بیشتری نیز در هفته‌های آینده انجام خواهد شد.

بر اساس اعلام اتحادیه اروپا، این اتحادیه و کشور‌های عضو از آغاز جنگ اوکراین تاکنون در مجموع ۲۲۸.۷ میلیارد یورو حمایت مالی به این کشور ارائه کرده‌اند که ۳.۸ میلیارد یورو از آن از محل درآمد دارایی‌های مسدودشده روسیه تأمین شده است. همچنین ۳۲.۵ میلیارد یورو دیگر برای حمایت مالی از اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۶ در دسترس خواهد بود.