رئیس‌جمهور ترکیه با همتای روسیه‌ای خود به صورت تلفنی درباره روابط دوجانبه و نیز مسائل منطقه‌ای و جهانی گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه به صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

بر اساس اعلام مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، در این گفت‌و‌گو روابط دوجانبه میان آنکارا و مسکو و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی مورد بررسی قرار گرفت.

اردوغان با تاکید بر اهمیت تلاش‌ها برای تامین ایمنی کشتیرانی در دریای سیاه، اعلام کرد که ترکیه همواره آماده است به تلاش‌ها برای آغاز مذاکرات مستقیم میان روسیه و اوکراین کمک کند.

رئیس جمهور ترکیه همچنین در این تماس تلفنی، تولد پوتین و موفقیت حزب وی در انتخابات دوما را تبریک گفت.