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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۳
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گشایش پل میدان توحید در شنبه آینده

3 پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران، با حضور شهردار تهران گشایش می‌یابد.

جوان آنلاین: مهدی صداقتی مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با بیان اینکه صبح شنبه ۱۸ مهرماه پل دسترسی خیابان ستارخان به بزرگراه شهید چمران واقع در میدان توحید به بهره برداری می‌رسد، افزود: این گشایش در قالب ۲۳۱ مین پویش امید و افتخار شهرداری تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، عباس شعبانی معاون فنی و عمرانی، اعضای شورای اسلامی شهر تهران و سایر مدیران شهری برگزار می‌شود.

وی اظهار داشت: میدان توحید نقطه تلاقی پنج معبر اصلی و پرتردد است. انتظار طولانی پشت چراغ زماندار عمدتا منجر به پس زدگی بار ترافیک تا سایر معابر اطراف می‌شود. خیابان ستارخان که از جمله پرتقاضاترین مسیر‌های تردد در این محدوده بشمار می‌آید نیز ازین امر مستثنی نیست. بدین جهت اجرای یک دسترسی مستقیم از شرق خیابان ستارخان به ابتدای بزرگراه شهید چمران در قالب اجرای یک پل چپ گرد در برنامه کاری قرار گرفت.

صداقتی ادامه داد: این پروژه مردادماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد و اجرای آن بدلیل مواجهه با معارضین تاسیساتی، بازنگری در اجرای بخشی از طرح، صعوبت اجرای پروژه به دلیل همجواری با ترافیک و تقارن با دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان، با تاخیر همراه شد و در نهایت در مهرماه سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می‌رسد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در تشریح جزییات این پروژه گفت: اجرای یک دستگاه پل روگذر به طول ۵۵۴ متر با عرشه‌ای به طول ۲۲۵ متر با عرض متغیر ۸.۴ متر تا ۱۰.۸ متر شامل ۲ کوله و ۴ شمع ستون به قطر ۳ متر، جهت تامین دو خط عبوری و یک پیاده رو، اجرای دیوار‌های حائل به طول مجموع ۳۴۶ متر به همراه اجرای شبکه جمع آوری و هدایت آب‌های سطحی از بخش‌های اجرایی این پروژه بشمار می‌آید.

صداقتی، روانسازی ترافیکی شرق خیابان ستارخان با ایجاد یک دسترسی مستقیم و بدون توقف و کاهش ترافیک ورودی به میدان توحید را از اثرات اجرای این پل دانست.

وی، کابل مخابرات، تابلو‌های تبلیغاتی، پل عابرپیاده، چراغ راهنمایی، تیر روشنایی، ایستگاه بی. آر. تی، تابلو هدایت مسیر و پنل خورشیدی را از معارضین تاسیساتی رفع شده ذکر کرد.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران در خصوص احجام اجرایی این پروژه گفت: ۲۳۷۵ مترمکعب خاکبرداری، ۲۹ مترمکعب خاکریزی، ۵۰۰ مترمکعب قلوه ریزی، ۱۵۴۰ مترمکعب لاشه ریزی، ۶۳۰۰ مترمکعب بتن ریزی، ۴۱۰۰ مترمربع قالب بندی، ۳۷۵ تن آرماتوربندی، ۲۳۰۰ مترطول جدولکاری، ۵۶۰ مترطول پیاده روسازی، ۳۴ تن هندریل، ۱۱۲۷ تن آسفالت، ۲۲ پایه روشنایی و ۷۱۰ مترطول نیوجرسی در این پروژه اجرا شده است.

صداقتی، ارزش روز اجرای این پروژه عمرانی را ۵۱۲ میلیارد تومان اعلام کرد.

برچسب ها: پل توحید ، شهردار تهران ، خیابان ستارخان
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