کد خبر: 1383322
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۲
سیاست » اخبار کلی
رئیس‌جمهور:

دشمنان به دنبال اختلاف‌افکنی و زمین‌گیر کردن ما هستند

3 رئیس‌جمهور گقت: دشمنان مردم ایران اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور و زمین گیر کردن ما هستند؛ اما اگر همه ما متحد شویم و اختلافات را کنار بگذاریم، دشمنان را ناامید کرده و شکست خواهیم داد.

جوان آنلاین: از ریاست‌جمهوری، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه در مراسم اختتامیه «سومین دوره مسابقه ملی و مسئله محور راهی شو و دومین رویداد توان افزایی هوشمند» یادبود شهدای علم و فناوری و کودکان میناب، در مرکز همایش‌های خلیج فارس، با تاکید بر اینکه تلاش برای حل مشکلات مردم، نخبگان و جوانان آینده ساز را برخود واجب می‌دانم، تاکید کرد: شما امید‌های آینده کشور هستید و باید با توسعه و تقویت علم و دانش و افزایش توانمندی‌های تخصصی خود برای موفقیت ایران نقش ایفا کنید.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه هر انسانی، امکان، ظرفیت رشد و موفقیت و دستیابی به قله‌های پیشرفت و ترقی را دارد، گفت: لازمه موفقیت و دستیابی به اهداف و آرزو‌های بزرگ، اراده و سعی و تلاش است و همه شما این توانایی را دارید که قله‌های پیروزی را فتح کنید به شرطی که خود را باور داشته باشید و برای دستیابی به هدف همه تلاش خود را انجام دهید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانش آموزان و دانشجویان نخبه و برگزیده شرکت کننده در مسابقه ملی و مسئله محور راهی شو، تأکید کرد: اگر شما جوانان اراده داشته باشید و تلاش کنید، هیچ مشکلی در کشور نیست که نتوانیم آن را حل کنیم و خواهیم توانست از این شرایط سختی که دشمنان مردم و ایران امروز برای ما ایجاد کرده‌اند، با سربلندی خارج شویم.

رئیس‌جمهور در ادامه، تقوی و عمل صالح را حرکت بدون خطا و اشتباه دانست و افزود: هرکسی در انجام وظیفه‌ای که برعهده دارد، درست و بدون خطا و اشتباه عمل کند، با تقوا است و هرکسی در انجام وظیفه و تعهد خود کوتاهی به خرج دهد و کار خود را درست انجام ندهد، در مسیر شیطان گام برداشته است.

پزشکیان با اشاره به اینکه اگر انسان‌ها بدون وابستگی به مادیات دنیوی و فقط با در نظرداشتن رضایت خداوند کار کنند، خدا هم در این مسیر آنها را یاری خواهد کرد، گفت: جایگاه اصلی مردم و کشور ما این نیست و همه باید دست به دست هم دهیم و با اتحاد و انسجام و تلاش و کوشش ایران را به جایگاه اصلی خود و قله موفقیت برسانیم.

وی تصریح کرد: دشمنان مردم ایران اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور و زمین گیر کردن ما هستند. اما اگر همه ما متحد شویم و اختلافات را کنار بگذاریم، دشمنان را ناامید کرده و شکست خواهیم داد.

رئیس‌جمهور افزود: امروز به عنوان کسی که مسئولیت سخت و مهمی دارم تا آخرین نفس تلاش خواهم کرد که مردم و کشور از این بحران سربلند خارج شود و اگر همه ما متحد باشیم و دست به دست هم دهیم موفق خواهیم شد و باید همه با هم تلاش کنیم ایرانی مملو از قدرت، خلاقیت و شکوفایی بسازیم.

پیش از سخنان رئیس‌جمهور در این مراسم، حسین دهقان رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سخنانی اظهار داشت: تلاش ما این است تا بستری برای حضور و فعالیت جوانان نخبه و توانمند کشور برای کمک به حل مشکلات کشور فراهم کنیم.

دهقان افزود: در این مسیر فرایند مسئله‌محوری بسیار مورد توجه قرار دارد و پس از تبیین مسئله و شناخت آن، تیم‌های تخصصی برای حل مسئله و ارائه راهکار و در نهایت تولید محصول تعیین و فعال می‌شوند، توسعه کسب و کار و ورود به بازار مرحله نهایی این روند است که با حمایت بنیاد ملی نخبگان با مشارکت جوانان نخبه کشور دست به دست هم به مست فتح قله‌های موفقیت و پیروزی حرکت می‌کنیم.

برچسب ها: رئیس جمهور ، آمریکا ، رژیم صهیونیستی
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