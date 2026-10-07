معاون سازمان انرژی اتمی گفت: هم اکنون ایجاد ظرفیت برای تولید ۲ هزار مگاوات برق هسته‌ای در حال انجام است و برای ۱۰ هزار مگاوات دیگر نیز مکان‌یابی شده و قراردادهای اولیه آن منعقد شده است.

جوان آنلاین: سید جواد احمدی روز چهارشنبه در آیین راه‌اندازی دفتر منطقه هسته‌ای شرق کشور افزود: هم اینک هزار مگاوات برق هسته‌ای نیز در مدار است.

به گزرش ایرنا، وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده طی ۲۰ سال باید به طرفیت تولید ۲۰ هزار مگاوات برق هسته‌ای برسیم.

وی با بیان اینکه پهنه‌های خوبی در حوزه معدنی و مواد مورد نیاز در این خطه شناسایی شده است، افزود: به دنبال فرآوری این معادن و مواد معدنی هستیم.

استاندار خراسان رضوی نیز در این مراسم گفت: اصرار ما این است که شرکت‌هایی در حوزه معادن استان فعال شوند که به لحاظ فنی، مالی و نیز تجربه اهلیت داشته و قدرتمند هستند.

غلامحسین مظفری افزود: باید معادن مختلف را اصولی و دقیق در استان فعال کرده و اولویت را به دفاتر معادنی بدهیم که در استان حضور دارند.

وی اظهار کرد: با توجه به سهم جمعیتی خراسان رضوی نسبت به کشور و تولید ناخالص؛ این استان ۳۵ درصد از میانگین کشوری فقیرتر است.

استاندار خراسان رضوی گفت: ظرفیت‌های خوبی داریم که این ظرفیت کمک می‌کند شرایط و مرحله جدید را با وضع بهتر به سرانجام برسانیم.