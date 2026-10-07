سرلشکر عبداللهی: طوفان الاقصی فراتر از تصور رژیم صهیونی بود

رئیس ستادکل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت سالگرد عملیات طوفان الاقصی بیان کرد: این عملیات فراتر از تصور رژیم جعلی صهیونیستی بود و محاسبات دشمنان جبهه مقاومت را به هم ریخت.

جوان آنلاین: سرلشکر عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در پیامی به مناسبت سالگرد عملیات دشمن شکن طوفان الاقصی بیان کرد: این عملیات فراتر از تصور رژیم جعلی صهیونیستی بود و محاسبات دشمنان جبهه مقاومت را به هم ریخت و بر پیکره صهیونیست ها لرزه انداخت.

وی افزود: ۷ اکتبر راهبرد تدافعی جبهه مقاومت را به راهبرد تهاجمی برای دفاع مشروع از مردم فلسطین و سرزمین متعلق به آنان تبدیل نمود و به افول رژیم غاصب کودک کش و ظالم صهیونیستی سرعت بخشید.

سرلشکر عبداللهی ادامه داد: دشمنان امت اسلامی به ویژه صهیونیست های جنایتکار و بی وطن باید بدانند که حماسه آفرینی های شهدای جبهه مقاومت به ویژه شهدای والا مقام حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار تداوم خواهد داشت و پایان رژیم اشغالگر قدس را رقم خواهد زد.

رئیس ستادکل نیروهای مسلح بیان کرد:به فضل الهی منویات و تدابیر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی در دفاع از آرمان مقدس فلسطین و جبهه مقاومت تا آزادی قدس شریف ادامه خواهد داشت.