هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی روز چهارشنبه پیشنهاد آزادسازی ذخایر نفت و گازوئیل را بررسی می‌کند؛ اقدامی که با هدف کاهش کمبود و قیمت‌های بالای انرژی مطرح شده است.

جوان آنلاین: دو دیپلمات اتحادیه اروپا اعلام کردند هیئت مدیره آژانس بین‌المللی انرژی قرار است بعدازظهر چهارشنبه در نشستی غیررسمی درباره پیشنهاد آزادسازی ذخایر نفت و گازوئیل گفت‌وگو کند.

این دیپلمات‌ها افزودند نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز صبح چهارشنبه در نشستی این پیشنهاد را بررسی کرده‌اند.

کشورهای گروه هفت هفته گذشته تحت فشار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوئیل از ذخایر اضطراری موافقت کردند و متعهد شدند محدودیتی برای صادرات انرژی اعمال نکنند.

با این حال، همچنان درباره میزان دقیق نفت و گازوئیلی که اروپا و آمریکا برای کاهش کمبودها و قیمت‌های بی‌سابقه انرژی وارد بازار خواهند کرد، ابهام وجود دارد.