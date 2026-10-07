اطلاعیه کالابرگ مهر ۱۴۰۵؛ مبلغ جدید اضافه نشد

سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشورو دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ یا ۲ از ۱۵ مهرماه امکان استفاده ازاعتبار کالابرگ خود را دارند.

جوان آنلاین: بنا بر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امدادامام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشورو دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ یا ۲ از ۱۵ مهرماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی خود را خواهند داشت.

خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ است، از ۲۵ مهرماه مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود.

خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ یا ۹ است، از ۵ آبان‌ماه می‌توانند از کالابرگ یک میلیون تومانی مهرماه خود استفاده کنند.

تمام خانوارها تا پایان آذرماه فرصت خواهند داشت نسبت به خرید اقلام مشمول کالابرگ مهرماه اقدام کنند.

تأکید می‌شود هم‌وطنان عزیز برای پیگیری امور مربوط به کالابرگ، از مراجعه حضوری به ادارات دولتی خودداری کرده و صرفاً اخبار و اطلاعیه‌های رسمی دولت را از مراجع معتبر دنبال کنند.