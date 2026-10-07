انتشار گزارش‌هایی از تعرض در دانشگاه کرنل، بار دیگر بحث درباره گسترش فرهنگ مصونیت مردان و عادی‌سازی زن‌ستیزی در دوران ترامپ را به اوج رسانده است؛ فضایی که به عقیده منتقدان، بازتاب‌دهنده رویکرد ضدزن دولت جدید آمریکاست.

جوان آنلاین: گاردین در تحلیل تازه‌ای از فضای سیاسی-اجتماعی آمریکا، شکایت اخیر یک زن جوان از دانشگاه کرنل به دلیل عدم حمایت در برابر تعرض جنسی را نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر دانسته است. این پرونده که با ناکامی در رسیدگی کیفری توسط دادستان منطقه مواجه شده، در بستری مطرح می‌شود که به باور کارشناسان، ترامپ با رفتارهای خود، استانداردی خطرناک از مصونیت برای آزارگران جنسی ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، دولت فعلی آمریکا با ترویج ایدئولوژی‌های افراطی و بازگشت به پدرسالاری سنتی، محیطی را فراهم کرده که در آن خشونت علیه زنان نه تنها محکوم نمی‌شود، بلکه نوعی «فضای مردسالارانه» (Manosphere) را تقویت می‌کند. این جو حاکم، مبتنی بر سلسله‌مراتبی است که در راس آن جنگجویان مرد قرار دارند و زنان تنها به نقش‌های مطیع و فرودست تقلیل می‌یابند.

نفوذ این تفکرات در بدنه دولت و متحدان ترامپ مشهود است. جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور، مدعی «سرکوب مردانگی» در آمریکا شده و پیت هگست، وزیر دفاع، با پرونده‌های اخلاقی و سابقه ممانعت از ارتقای افسران زن، به ترویج فرهنگ «تستوسترون بالا» پرداخته است.

در میان چهره‌های تاثیرگذار و طرفداران این جریان، مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا، خواستار «انرژی مردانه» بیشتر در محیط‌های کاری شده و دانا وایت، مدیرعامل سازمان یواف‌سی، با وجود سوابق خشونت خانگی، به تبلیغ چهره ترامپ در کنوانسیون جمهوری‌خواهان پرداخت. همچنین، آزادی اندرو تیت، اینفلوئنسر جنجالی متهم به قاچاق انسان، توسط دولت آمریکا، پیامی روشن برای حامیان این گفتمان ارسال کرد که «اگر مرد هستید، باید از ترامپ حمایت کنید».

تحلیل‌ها نشان می‌دهد که این روند منجر به افزایش حملات سایبری و توهین‌های جنسیتی در شبکه‌های اجتماعی شده است. فرمان‌های اجرایی ترامپ و محدود کردن تعاریف جنسیتی نیز در همین راستا، تلاشی برای تثبیت قدرت مردانه و تضعیف هر آنچه «زنانه» یا «ضعیف» تلقی می‌شود، ارزیابی می‌گردد. در نهایت، به نظر می‌رسد آنچه در دانشگاه کرنل رخ داده، جدا از سیاست‌های کلان کاخ سفید نیست؛ موضوعی که نتیجه مستقیم گفتمانی است که بی‌اعتمادی و نفرت علیه زنان را در جامعه نهادینه کرده است.