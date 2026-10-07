تسلیحات و آمادگی لازم برای یک جنگ طولانی را داریم

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تشریح رویکرد ارتش در حوزه تولید و ذخیره‌سازی تجهیزات دفاعی، گفت: توان تولید مستمر تجهیزات و تسلیحات در کنار ذخایر موجود، امکان آمادگی نیرو‌های مسلح برای مواجهه با یک جنگ طولانی را فراهم کرده است.

جوان آنلاین: امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو درباره جایگاه ذخایر تسلیحاتی در قدرت دفاعی کشور اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های مهم در محاسبات قدرت نظامی، تجهیزات و مهماتی است که در میدان نبرد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به روند خودکفایی دفاعی کشور افزود: پس از انقلاب اسلامی و به‌ویژه با توجه به تحریم‌های موجود در حوزه تجهیزات و تسلیحات نظامی، ایران متکی به خارج نبوده و طی دهه‌های گذشته بخش قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز خود را تولید کرده است.

سخنگوی ارتش با بیان اینکه بخشی از تجهیزات متعارف ایران در سال‌های گذشته به کشورهای مختلف نیز صادر شده است، ادامه داد: تحریم‌ها موجب شد ظرفیت‌های داخلی در حوزه تولید تجهیزات و تسلیحات تقویت شود و تهدید تحریم به یک فرصت برای افزایش توانمندی‌های بومی تبدیل شود.

اکرمی‌نیا گفت: امروز در ارتش جمهوری اسلامی ایران، تجهیزاتی از جمله موشک و پهپاد و همچنین قطعات مورد نیاز هواپیماها، بالگردها و شناورها در مراکز تحقیقاتی و توسعه‌ای، جهاد خودکفایی و مؤسسات وابسته به ارتش ساخته می‌شود و نیازهای فراتر از این ظرفیت‌ها نیز از صنایع دفاعی وزارت دفاع تأمین می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه ارتش در تولید تجهیزات مورد نیاز خود وابستگی به خارج ندارد، افزود: در طول جنگ نیز همزمان با استفاده از تسلیحات بومی، تولید تجهیزات ادامه داشت و به همین دلیل ذخایر تسلیحاتی کاهش پیدا نکرد.

به گفته سخنگوی ارتش، پس از برقراری آتش‌بس نیز از این فرصت برای تقویت ذخایر و افزایش آمادگی استفاده شده است تا در صورت وقوع جنگ احتمالی، تسلیحات کافی در اختیار نیروهای مسلح قرار داشته باشد.

اکرمی‌نیا با اشاره به رویکرد ارتش در زمینه آمادگی دفاعی عنوان کرد: از ابتدا این فرض در نظر گرفته شد که ممکن است جنگ سال‌ها ادامه داشته باشد؛ بنابراین نیروهای ارتش به‌گونه‌ای آماده شدند که در صورت طولانی شدن جنگ، هم توان تولید تجهیزات و تسلیحات را داشته باشند و هم بتوانند به میزان کافی از آنها در میدان نبرد استفاده کنند.

وی افزود: راهبرد ما این بوده که علاوه بر تولید تجهیزات، میزان کافی از آنها را نیز در اختیار داشته باشیم تا بتواند بازدارندگی ایجاد کند.

سخنگوی ارتش همچنین از افزایش ذخایر و ادامه فعالیت زیرساخت‌های تولید تجهیزات خبر داد و گفت: امروز ذخایر خوبی از تجهیزات وجود دارد و زیرساخت‌های تولید نیز فعال هستند؛ بنابراین از این جهت جای نگرانی وجود ندارد.

اکرمی‌نیا در ادامه به تأثیر تجربیات جنگ‌های اخیر بر اولویت‌های دفاعی ارتش اشاره کرد و گفت: این تجربیات علاوه بر افزایش اعتمادبه‌نفس، نقاط ضعف تجهیزات و نیازهای جدید را نیز برای نیروهای مسلح روشن کرده است.

وی با اشاره به آنچه «جنگ دورایستا» خواند، اظهار کرد: تاکتیک‌ها و تکنیک‌های جنگی آمریکا تا حد زیادی برای نیروهای مسلح شناخته شده و مشخص شده است که بخش مهمی از عملیات آنها بر استفاده از توانمندی‌های دورایستا استوار است.

سخنگوی ارتش ادامه داد: با توجه به این تجربه، ارتش به سمت تجهیزاتی حرکت کرده که بتواند در جنگ دورایستا مورد استفاده قرار گیرد و امکان هدف قرار دادن دشمن در نقاط دوردست را فراهم کند.

اکرمی‌نیا اظهار کرد: هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت، تجهیزات مورد نیاز ارتقا پیدا کرده و آمادگی برای هرگونه جنگ احتمالی جدید افزایش یافته است.

وی درباره نقش ترکیب موشک، پهپاد و سامانه‌های پدافندی در جنگ‌های آینده نیز اظهار کرد: تجربه جنگ جاری نشان داد که باید هم در حوزه آفندی و هم در حوزه پدافندی قدرتمندتر عمل کنیم.

اکرمی‌نیا افزود: سامانه‌های آفندی متشکل از موشک‌های دوربرد و پهپادها از نظر کمی و کیفی تقویت شده‌اند و در حوزه پدافندی نیز با توجه به تمرکز دشمن بر استفاده از پرنده‌ها و موشک‌ها، تقویت سامانه‌های دفاع هوایی در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی ارتش همچنین از ورود سامانه‌های جدید به سازمان رزم خبر داد و گفت: در هفته‌های اخیر نیز مواردی از مقابله با پهپادهای دشمن در محدوده تنگه هرمز مشاهده شده که نشان‌دهنده افزایش سطح آمادگی نیروهای پدافندی است.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای مستمر توان دفاعی بیان کرد: عرصه جنگ، حوزه‌ای نیست که بتوان برای توان رزم آن حد مشخصی در نظر گرفت و نیروهای مسلح باید به‌صورت مستمر آمادگی خود را افزایش دهند.

اکرمی‌نیا درباره اهمیت توان جایگزینی تجهیزات در یک جنگ طولانی و پرمصرف گفت: اتکا به توان بومی موجب می‌شود در تولید تجهیزات مورد نیاز با مشکل مواجه نشویم.

وی با اشاره به پراکندگی مراکز تولید تسلیحات اظهار کرد: مراکز تولید تجهیزات در نقاط مختلف و مناطق امن کشور مستقر هستند و از تجربیات جنگ گذشته نیز برای انتخاب نقاط امن‌تر استفاده شده است.

سخنگوی ارتش، توان تولید مستمر و تاب‌آوری را از مؤلفه‌های مهم در جنگ طولانی دانست و افزود: نقطه‌ضعف دشمن در جنگ طولانی و فرسایشی است، در حالی که تاب‌آوری نیروهای مسلح ایران در میدان جنگ بالاتر است.

اکرمی‌نیا در پایان با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح گفت: ارتش و نیروهای مسلح با اتکا به تجهیزات بومی، برنامه‌ریزی و احساس مسئولیت در برابر مردم و کشور، آمادگی خود را حفظ کرده‌اند و در حوزه‌های آفندی و پدافندی به‌صورت روزانه برای ارتقای توان دفاعی تلاش می‌کنند.