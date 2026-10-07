فدراسیون فوتبال پاسخ AFC را درباره آسانی داد

جوان آنلاین: فدراسیون فوتبال ایران پاسخ استعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت شرایط قرارداد یاسر آسانی با استقلال را ارسال کرد.

AFC چندی پیش با ارسال ایمیلی خواستار توضیح فدراسیون فوتبال درباره وضعیت قرارداد آسانی با استقلال شده بود و اکنون فدراسیون اعلام کرد که فسخ قرارداد آسانی در سازمان لیگ به ثبت نرسیده و او مشکلی بابت بازی در استقلال ندارد چون قوانین داخلی ایران می‌گوید فسخ قرارداد بازیکن ابتدا باید در سازمان لیگ ثبت شود.

باید دید توضیحات فدراسیون فوتبال ایران، کنفدراسیون فوتبال آسیا را قانع خواهد کرد یا خیر.