کد خبر: 1383247
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۱
بين‌الملل » اخبار كلی

فهرست خسارت‌های سنگین آمریکا در جنگ با ایران

آمریکا جنگ علیه ایران تنها برای آمریکا هزینه های عملیاتی و تسلیحاتی سنگینی نداشته، بلکه ناوگان هوایی این کشور نیز آسیب قابل توجهی دیده است؛ بر اساس گزارش خدمات پژوهشی کنگره، دست کم ۸۱ فروند هواپیمای نظامی آمریکا منهدم شده یا آسیب دیده است و ارزش این خسارت ها به ۳/۳ میلیارد دلار می رسد.

جوان آنلاین:براساس گزارش جدید «خدمات پژوهشی کنگره آمریکا»، از زمان آغاز جنگ علیه ایران تاکنون دست کم ۸۱ فروند هواپیمای نظامی آمریکا از بین رفته یا آسیب دیده است؛ مجموع ارزش این خسارت ها به ۳.۳ میلیارد دلار می رسد.

این خسارت ها شامل برخی از پیشرفته ترین جنگنده های آمریکا نیز می شود؛ از جمله یک فروند جنگنده پنهانکار «اف-۳۵»(F-۳۵A) لایتنینگ ۲ که آسیب دیده و ۱۲ فروند جنگنده F-۱۵E استرایک ایگل که منهدم شده یا آسیب دیده اند.

سه فروند از جنگنده های «اف-۱۵»(F-۱۵)که ارزش هر یک از آنها بیش از ۳۰ میلیون دلار است، روز ۲ مارس در جریان آتش خودی بر فراز کویت سرنگون شدند. یک فروند دیگر نیز ماه بعد بر فراز ایران سرنگون شد.

هشت فروند دیگر از جنگنده های F-۱۵E نیز در جریان حملات هوایی ایران به پایگاه هوایی «موفق السلتی» در اردن در روزهای ۹ و ۱۰ سپتامبر، آسیب های جزئی دیدند.

یکی دیگر از خسارت های قابل توجه، از دست رفتن دست کم ۴۵ فروند پهپاد «ام-کیو۹»(MQ-۹)ریپر بوده است. ارزش هر یک از این پهپادها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد می شود.

به گفته یکی از ژنرال های نیروی هوایی آمریکا که در ماه می در برابر سنا شهادت داد، این خسارت ها باعث شد شمار پهپادهای چندمنظوره ریپر، که می توانند برای عملیات شناسایی و حملات موشکی مورد استفاده قرار گیرند، به ۱۳۵ فروند کاهش یابد.

بر اساس گزارش «ایر فورس تایمز»، نیروی هوایی آمریکا باید در هر زمان دست کم ۱۸۹ فروند پهپاد ریپر آماده استقرار داشته باشد.

این تحلیل همچنین به آسیب دیدن یک فروند جنگنده نسل پنجم F-۳۵A، یکی از پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی آمریکا، اشاره کرده است. ارزش این جنگنده بیش از ۹۲ میلیون دلار است و روز ۱۹ مارس در جریان حمله ایران هدف آتش قرار گرفت.

خدمات پژوهشی کنگره آمریکا همچنین به طور مشخص به از دست رفتن یک فروند هواپیمای شناسایی» ای-۳»(E-۳) سنتری به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار اشاره کرده است؛ هواپیمایی قدیمی اما حیاتی که بر پایه هواپیمای مسافربری بوئینگ ۷۰۷ ساخته شده است.

بر اساس اطلاعات نیروی هوایی آمریکا، این کشور در سال ۲۰۱۵ میلادی ۳۲ فروند از این هواپیماها را در اختیار داشت.

آمریکا همچنین در ماه آوریل یک فروند هواپیمای تهاجمی «ای-۱۰»(A-۱۰) تاندربولت ۲ را از دست داد و یک فروند دیگر از همین نوع نیز در جریان حمله ماه سپتامبر به اردن آسیب دید.

فهرست کلی هواپیماهای آمریکایی از بین رفته یا آسیب دیده در جنگ با ایران به شرح زیر است:

دوازده فروند جنگنده F-۱۵E استرایک ایگل

یک فروند جنگنده پنهانکار F-۳۵A لایتنینگ ۲

دو فروند هواپیمای تهاجمی A-۱۰ «وارت‌هاگ»

هفت فروند هواپیمای سوخت رسان KC-۱۳۵ استراتوتانکر

یک فروند هواپیمای شناسایی E-۳ سنتری

دو فروند هواپیمای عملیات ویژه MC-۱۳۰J کماندو ۲

یک فروند بالگرد جست وجو و نجات رزمی HH-۶۰W جولی گرین ۲

یک فروند پهپاد ارتفاع بالا و مداومت پروازی طولانی MQ-۴C تریتون

سه فروند پهپاد چندمنظوره MQ-۱

یک فروند بالگرد تهاجمی AH-۶۴ آپاچی

چهار فروند بالگرد تهاجمی سبک AH-۶ لیتل برد

یک فروند بالگرد دریایی MH-۶۰ سی هاوک

ماه گذشته، فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد هزینه کلی جنگ علیه ایران به ۴۳.۶ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ رقمی که نسبت به ماه اوت ۵ میلیارد دلار بیشتر شده است.

هزینه تسلیحات نیز تنها در مدت کمی بیش از یک ماه، بیش از ۶ میلیارد دلار افزایش یافته است. بر اساس آخرین گزارش دفتر بودجه کنگره آمریکا، هزینه تسلیحات ۲۱/۷ میلیارد دلار برآورد شده بود، اما فرماندهی مرکزی آمریکا این رقم را اکنون ۲۸.۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.

برچسب ها: آمریکا ، جنگ ایران امریکا ، امریکا
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