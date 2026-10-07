حزب الله: پیامدهای طوفان الاقصی فراتر از منطقه و آرمان فلسطین است 

جوان آنلاین: حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای نسبت به فرا رسیدن سومین سالروز عملیات طوفان الاقصی توسط گروه‌های مقاومت فلسطین در سرزمین‌های اشغالی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: سه سال پیاپی از تاریخ منطقه می‌گذرد و هنوز جدل درباره روایت‌های «طوفان‌الاقصی» که جهان را در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ لرزاند، پایان نیافته است؛ عملیاتی که مسئله فلسطین را به یاد کسانی آورد که مستکبران و هم دستانشان سال‌ها برای دفن آن در غار فراموشی و دهلیزهای سازش، تلاش‌های طاقت‌فرسایی کرده بودند.

حزب الله می‌افزاید که کسانی که انگیزه‌های این عملیات را درک می‌کنند، در استدلال‌های خود به این نتیجه می‌رسند که طوفان الاقصی، یک اقدام شجاعانه، بی سابقه، طبیعی، موجه و مشروع در برابر حجم ظلمی بود که فلسطین و ملتش را تهدید به نابودی می‌کرد. طوفان‌الاقصی شوک بزرگی بود که نتایجش با ترازوی ارزش‌ها، قوانین و میزان تأثیرگذاری‌اش بر سیاست سنجیده می‌شود، نه با ترازوی قدرت، برتری و استفاده مفرط از خشونت تا حد نسل‌کشی زنان و کودکان.

بر اساس این بیانیه، اگرچه ملت‌های جهان برای پیروزی ارزش‌های انسانی و حقوقی که مسئله فلسطین توسط طوفان‌الاقصی برانگیخت، قیام کرده و پایتخت‌ها و دانشگاه‌های غرب از راهپیمایی‌های محکومیت نسل‌کشی و جنایات علیه بشریت پر شد، اما منطقه اطراف فلسطین در نتیجه این عملیات سردرگم شد؛ زیرا این عملیات بر خلاف مسیر عادی‌سازیِ و تسلیمی بود که رژیم‌های عربی طبق اراده رژیم صهیونیستی و حامیان بین‌المللی‌اش به سوی آن سوق داده می‌شدند.

حزب الله می‌افزاید که رژیم صهیونیستی، با وجود توحش و نسل‌کشی نتوانست به موجودیت حماس و دیگر گروه‌های مقاومت و مردم غزه پایان دهد؛ وضعیت همچنان ادامه دارد و به تحولاتی می‌انجامد که پیامدهایش فراتر از باریکه غزه، به آینده کل منطقه، مسئله فلسطین، امنیت و صلح بین‌المللی و حتی فراتر از دروغِ نظم بین‌المللی و ادعاهای حمایت از حقوق بشر تعلق دارد.

مقاومت لبنان تصریح کرد که طوفان‌الاقصی، عظمت ملت فلسطین و قدرت اراده و صلابت ایستادگی‌اش در برابر ماشین کشتار رژیم صهیونیستی را آشکار کرد و چهره واقعی رژیم صهیونیستیِ مجرم و وحشی و در پس آن، دشمن آمریکایی و نیروهای استکبار جهانی را رسوا کرد. هفتم اکتبر همچنین پوشالی بودن ادعاهای جامعه بین‌المللی و نهادهایش در دفاع از آزادی و عدالت را فاش کرد و عجز آن‌ها از حمایت از ابتدایی‌ترین حقوق بشر را نشان داد و پرده از چهره کسانی برداشت که در برابر زشت‌ترین جنایات، کشتارها و نسل‌کشی علیه یک ملت سکوت کردند.

در این بیانیه آمده است که حزب‌الله در لبنان که به عدالت آرمان فلسطین متعهد است و در یاری‌رساندن به ملت مقاوم و مظلومش تردید نمی‌کند. حزب الله محکومیت شدید خود را نسبت به نسل‌کشی صهیونیستی که رسواگر تمام ارزش‌های جعلی جامعه جهانی است، بار دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد و دولت آمریکا و کشورهای غربیِ ساکت در برابر جنایات صهیونیست‌ها را مسئول می‌داند. حزب‌الله همچنین از ملت‌های جهان می‌خواهد تا برای حمایت از حقوق بشر، صیانت از عدالت و جلوگیری از سلطه‌گری قدرتمندان بر قوانین بین‌المللی و کاربردهای آن به پا خیزند.

این بیانیه در پایان تصریح کرد: دست تمامی گروه‌های مقاومت را می‌فشاریم تا بر دیدگاه و موضع خود علیه پروژه دشمن، حامیانش و همدستانش ثابت‌قدم و متحد بمانند. همچنین به حاکمان منطقه هشدار می‌دهیم که سکوت، مدارا و خوش‌رقصی برای دشمن و هم‌پیمانانش، سرانجامی جز تضعیف قدرتشان، سست کردن آنان و توانمندسازی دشمن برای بازی با آینده کشورها و ملت‌هایشان نخواهد داشت.