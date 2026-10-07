علم و دانش باید گرهی از مشکلات مردم باز کند

رئیس‌جمهور گفت: اگر باور‌های انسانی را در عمل آموزش دهیم و به جای نقد و سرزنش دیگران برای حل مشکلات آنها تلاش کنیم، بسیاری از گرفتاری‌های جامعه قابل حل خواهد بود.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، روز چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در افتتاحیه دهمین همایش ملی سلامت معنوی که در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت توجه به مردم و تبدیل آموزه‌های اخلاقی و انسانی به رفتار عملی گفت: بسیاری از آموزه‌هایی که انسان را به رسیدگی به فقیر، اسیر، غمگین، گرفتار و بیمار دعوت می‌کنند، در حقیقت به ما می‌آموزند که به عنوان یک انسان باید به فکر مردم باشیم.

وی افزود: در نتیجه، وقتی درس می‌خوانیم و تلاش می‌کنیم، هدف باید حل مشکلات مردم باشد، نه صرفاً یادگیری مجموعه‌ای از نظریه‌ها و ذهنیت‌ها. در پزشکی نیز وقتی عوامل تأثیرگذار بر سلامت را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که بیماری با فقر ارتباط دارد و مرگ، بیشتر کسانی را تهدید می‌کند که بی‌سواد، فقیر، گرفتار، یتیم یا در حاشیه جامعه هستند.

رئیس‌جمهور ادامه داد: خداوند فطرت انسانی را در وجود همه انسان‌ها قرار داده است. هر انسانی، چه از هر قوم و نژاد و زبان و فرهنگی باشد، اگر به فطرت و ذات انسانی خود بازگردد، این نگاه‌ها در وجود او بیدار می‌شود. انسان به طور طبیعی کسی را که دست مظلوم و فقیر را می‌گیرد، دوست دارد و از ظلم و ظالم بیزار است.

پزشکیان گفت: وقتی می‌بینیم فردی دست دیگری را می‌گیرد و به داد یک انسان گرفتار می‌رسد، احساس می‌کنیم او یاور کسانی است که یاوری ندارند و فریادرس کسانی است که کسی صدایشان را نمی‌شنود.

وی با بیان اینکه این باور باید در آموزش پزشکی و سایر علوم مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: اعتقاد من این است که در پزشکی و هر علمی که آموزش می‌دهیم، باید این باور و فطرت انسانی را در وجود افراد بیدار کنیم؛ فطرتی که انسان را به کمک به فقیر، گرفتار، مظلوم و اسیر وامی‌دارد و او را نسبت به دیگران مهربان می‌کند.

رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر این باور در عمل آموزش داده شود، نه اینکه فقط در کلاس درباره آن نظریه‌پردازی کنیم، انسان زمانی که بتواند بخشی از وقت خود را برای خدمت به افرادی که گرفتارند اختصاص دهد، می‌تواند در حل مشکلات جامعه نقش داشته باشد.

پزشکیان افزود: اگر این باور را عملیاتی می‌کردیم، به جای اینکه به یکدیگر گیر بدهیم، گره از کار یکدیگر باز می‌کردیم و به جای اینکه مدام دیگران را نقد کنیم، برای حل مشکلات آنها تلاش می‌کردیم. در این صورت، آیا جامعه با این حجم از مشکلاتی که امروز با آنها مواجه است، روبه‌رو می‌شد؟

وی ادامه داد: باید نگاه خود را اصلاح کنیم و به همان فطرت انسانی که در وجود ماست بازگردیم؛ اینکه پناهگاه کسانی باشیم که پناه ندارند، فریادرس کسانی باشیم که صدایشان شنیده نمی‌شود و دوست و یاور کسانی باشیم که دوست و یاوری ندارند.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه این مفاهیم در دعاها و نیایش‌های ما وجود دارد، گفت: آنچه در دعاها و نیایش‌ها می‌خوانیم، نباید صرفاً برای کسب ثواب باشد؛ بلکه باید ببینیم چگونه می‌توانیم این مفاهیم را در عمل و رفتار خود پیاده کنیم. گمشده ما همین است؛ علم، دانایی و دانش را داریم، اما گاهی باور و اعتقادی را که باید این علم و دانش را برای باز کردن گره مردم گرفتار به کار گیرد، فراموش می‌کنیم.

پزشکیان تصریح کرد: خداوند به من علم، مهارت و دانش داده است تا بتوانم ۱۰ نفر، ۱۰۰ نفر یا هر تعداد انسانی را که در توانم است و به اندازه باور و توانایی‌ام می‌توانم، نجات دهم. اگر بتوانیم چنین کاری انجام دهیم، می‌توانیم الگویی برای جامعه باشیم.

وی با اشاره به اهمیت رفتار انسان‌ها گفت: در هر باور و اعتقادی که باشیم، باید به عملکرد افراد نگاه کنیم. اگر فردی راستگو، صادق، خدمتگزار، منصف، حق‌طلب و حق‌گو باشد، ریا نکند و به داد انسان‌ها برسد، رفتار او اهمیت دارد؛ نه اینکه صرفاً با چه ادبیات، نظریه، تبلیغ یا رسانه‌ای ادعا کند که پیرو یک دین یا باور خاص است.

رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مسلمان بودن باید در رفتار انسان دیده شود. در روز حساب، سخن گفتن کافی نیست و انسان باید پاسخگوی عملکرد خود باشد؛ اینکه چه کرده و چگونه عمل کرده است.

پزشکیان گفت: این بار سنگین مسئولیتی است که امروز بر دوش ما در دولت قرار دارد. از خدا می‌خواهیم به ما کمک کند تا بتوانیم خدمتگزار مردم عزیزمان باشیم و به جای اینکه دیگران و بیگانگان را محور قرار دهیم، خود را در برابر مردم خود مسئول بدانیم و خدمتگزار آنها باشیم.

وی افزود: دعاها و نیایش‌های ما سرشار از این مفاهیم و عبارات است، اما گاهی بدون توجه به معنای آنها، صرفاً آنها را تکرار می‌کنیم. نماز، عبادت و نیایش باید انسان را به انسانی با فطرت پاک و انسانی تبدیل کند و او را در مسیر درست زندگی قرار دهد. باید از خدا بخواهیم فطرت انسانی و خدایی در وجود ما بیدار شود.