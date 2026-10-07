جوان آنلاین: مسابقات جهانی کشتی از ۲ تا ۱۰ آبان ماه به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار میشود و بر اساس فهرست اعلامشده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، ایران در هر ۱۰ وزن کشتی فرنگی نماینده دارد.
اسامی نمایندگان کشتی فرنگی ایران به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی
۶۰ کیلوگرم: علی احمدیوفا
۶۳ کیلوگرم: محمد کشتکار
۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی
۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی
۷۷ کیلوگرم: علی اسکو
۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی
۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی
۹۷ کیلوگرم: هادی ساروی
۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی
طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی، این فهرست هنوز نهایی نیست و اسامی کشتیگیران میتواند تا ۷۲ ساعت پیش از قرعهکشی تغییر کند. در میان نمایندگان ایران، سعید اسماعیلی، هادی ساروی و غلامرضا فرخی سه قهرمان جهان هستند که برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در آستانه روی تشک خواهند رفت. همچنین پیام احمدی و علیرضا مهمدی مدالآوران نقره و محمد کشتکار و دانیال سهرابی مدالآوران برنز دوره گذشته مسابقات جهانی هستند.