جوان آنلاین: مسابقات جهانی کشتی از ۲ تا ۱۰ آبان ماه به میزبانی آستانه قزاقستان برگزار می‌شود و بر اساس فهرست اعلام‌شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی، ایران در هر ۱۰ وزن کشتی فرنگی نماینده دارد.

اسامی نمایندگان کشتی فرنگی ایران به شرح زیر است:

۵۵ کیلوگرم: پیام احمدی

۶۰ کیلوگرم: علی احمدی‌وفا

۶۳ کیلوگرم: محمد کشتکار

۶۷ کیلوگرم: سعید اسماعیلی

۷۲ کیلوگرم: دانیال سهرابی

۷۷ کیلوگرم: علی اسکو

۸۲ کیلوگرم: غلامرضا فرخی

۸۷ کیلوگرم: علیرضا مهمدی

۹۷ کیلوگرم: هادی ساروی

۱۳۰ کیلوگرم: فردین هدایتی

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی، این فهرست هنوز نهایی نیست و اسامی کشتی‌گیران می‌تواند تا ۷۲ ساعت پیش از قرعه‌کشی تغییر کند. در میان نمایندگان ایران، سعید اسماعیلی، هادی ساروی و غلامرضا فرخی سه قهرمان جهان هستند که برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در آستانه روی تشک خواهند رفت. همچنین پیام احمدی و علیرضا مهمدی مدال‌آوران نقره و محمد کشتکار و دانیال سهرابی مدال‌آوران برنز دوره گذشته مسابقات جهانی هستند.