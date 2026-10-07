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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۸
جامعه » اخبار كلی

مصرف میوه پاییزی برای سلامت مغز، قلب و روده

میوه سیب‌ها یک انتخاب پاییزی برجسته برای سلامتی کلی هستند زیرا فیبر و ترکیبات گیاهی آنها به هضم غذا، سلامت قلب و عملکرد سالم مغز کمک می‌کند.

جوان آنلاین: اگر سلامت قلب، روده و مغز را در اولویت قرار می‌دهید، یک گزینه به عنوان یک انتخاب هوشمندانه مصرف سیب است.

متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند در این زمان از سال برای حمایت از سلامت مغز، قلب و روده، سیب مصرف کنید.

گذشته از خوشمزه بودن فوق‌العاده‌اش، دلایل زیادی برای سلامتی وجود دارد که سیب را در این موقع از سال انتخاب کنید. «الیزا ویتاکر»، متخصص تغذیه، می‌گوید: «سیب سرشار از پکتین- نوعی فیبر محلول- و پلی‌فنول‌هاست. این مواد مغذی زمینه‌ساز سلامت بهتر مغز، روده و قلب هستند.»

فیبر موجود در سیب که مقدار آن در یک پیمانه به حدود سه گرم می‌رسد، فواید متعددی دارد. به گفته محققان، «این فیبر نه‌تنها برای دستگاه گوارش و سلامت روده عالی است، بلکه به کاهش کلسترول خون نیز کمک می‌کند.»

مزایای گوناگون فیبر تا حدی مدیون پکتین موجود در سیب است؛ ماده‌ای که باکتری‌های مفید میکروبیوم روده را تغذیه می‌کند. میکروبیوم روده یک جامعه میکروبی زنده است که سلامت سایر سیستم‌های بدن از جمله سیستم ایمنی، قلب، دستگاه گوارش و مغزرا تقویت می‌کند. فقط به یاد داشته باشید که برای بهره‌مندی کامل از خواص فیبر این میوه، پوست آن را جدا نکنید.

در همین حال، مواد مغذی گیاهی (فیتونوترینت‌ها) مانند پلی‌فنول‌های موجود در سیب، از سلامت مغز حمایت می‌کنند.

«کری گابریل»، یک متخصص تغذیه دیگر، می‌افزاید: «سیب حاوی کوئرستین است که بخش عمده آن در پوست میوه قرار دارد. این ماده یک آنتی‌اکسیدان است که از نورون‌ها (سلول‌های اصلی سیستم عصبی) محافظت کرده و به خنثی‌سازی رادیکال‌های آزاد کمک می‌کند.»

حتی مطالعات خاصی در مورد ارتباط سیب و سلامت شناختی انجام شده که نشان‌دهنده ارتباط آن با بهبود عملکرد شناختی است. ویتاکر خاطرنشان می‌کند: «به‌علاوه، سیب سرشار از فلاونوئیدهاست که ممکن است از زوال شناختی جلوگیری کنند. ترکیبات گیاهی موجود در سیب همچنین به مقابله با التهاب سیستمیک کمک می‌کنند؛ التهابی که می‌تواند تأثیر منفی بر سلامت روده، قلب و مغز داشته باشد.»

برای بهره‌مندی از بیشترین فواید تغذیه‌ای، سیب را با پوست بخورید و آنها را در وعده‌های غذایی و میان وعده‌های آسان مانند بلغور جو دوسر، سالاد یا برش‌هایی با کره بادام زمینی استفاده کنید.

برچسب ها: میوه ، خواص میوه ، سلامتی
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