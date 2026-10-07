کد خبر: 1383208
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

دو شناور جنگی مهم آمریکا خاورمیانه را ترک کردند

ث هم‌زمان با ادامه فشارهای ناشی از استقرار طولانی‌مدت نیروهای دریایی آمریکا در منطقه دو شناور جنگی دیگر این کشور از غرب آسیا خارج شده‌اند.

جوان آنلاین: شبکه فاکس‌نیوز گزارش داد دو فروند از تجهیزات و شناورهای مهم نظامی آمریکا که در خاورمیانه مستقر بودند، این منطقه را ترک کرده‌اند.

ناو هواپیمابر «یواس‌اس جورج اچ. دبلیو. بوش» (USS George H.W. Bush) که از ماه فروردین در خاورمیانه مستقر بود به همراه به همراه ناوشکن موشک‌انداز «یواس‌اس دلبرت دی» که از ابتدای سال جاری در منطقه حضور داشت به سمت تایلند رفته‌اند.

طبق گزارش فاکس‌نیوز در حال حاضر، ناو هواپیمابر «یواس‌اس جورج واشنگتن» تنها ناو هواپیمابر آمریکایی باقی‌مانده در خاورمیانه است.

این ناو هم‌اکنون در دریای عرب قرار دارد و در ماه اوت وارد منطقه شد تا جایگزین ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» شود؛ ناوی که قرار است این هفته به بندر خانگی خود در سن‌دیگو بازگردد.

در مجموع، در حال حاضر حدود ۱۷ شناور نظامی آمریکایی در خاورمیانه حضور دارند. این رقم اندکی کمتر از تعداد شناورهایی است که از روزهای منتهی به آغاز جنگ با ایران در هشت ماه گذشته در منطقه مستقر بوده‌اند.

فاکس‌نیوز نوشته انتظار می‌رود ناو هواپیمابر «جورج اچ. دبلیو. بوش» طی چند هفته آینده بار دیگر به خاورمیانه بازگردد.

فشار جنگ بر ناوگان آمریکا

هفته گذشته یک مقام آمریکایی گفته بود که ناو هواپیمابر «یو.اس.اس تئودور روزولت» به همراه گروه رزمی خود از پایگاه سن‌دیگو در ایالت کالیفرنیا به سمت خاورمیانه حرکت کرده و قرار است جایگزین ناو واشنگتن شود.

جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است، ماه گذشته به منطقه فرماندهی مرکزی آمریکا اعزام شده بود.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا از ماه‌ها پیش حضور دریایی قابل‌توجهی در منطقه داشته است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد واشنگتن در حال جابه‌جایی بخشی از این نیروها و جایگزینی یگان‌هایی است که مدت طولانی در منطقه حضور داشته‌اند.

برخی گزارش‌ها حاکی است طولانی‌شدن عملیات نظامی آمریکا در منطقه فشار قابل‌توجهی بر نیروهای دریایی این کشور وارد کرده است.

دریادار داریل کادل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا هفته پیش به پایگاه هیل گفته بود نیروهای آمریکایی تقریباً در تمام مدت فعالیت او در این سمت درگیر مناقشه بوده‌اند و این وضعیت فشار زیادی بر نیروها وارد کرده است.

کادل همچنین درباره تمدیدهای مکرر مأموریت ناوها هشدار داده بود که خانواده‌های ملوانان به دلیل نداشتن زمان مشخص برای پایان مأموریت‌ها نمی‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند و این وضعیت «استرس زیادی» ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی در منطقه همچنان با خطرات مستقیم ناشی از حملات ایران مواجه‌اند.

واشنگتن‌پست به تازگی گزارش داده بود که در جریان یک حمله موشکی ایران در ماه سپتامبر، هشت تفنگدار دریایی آمریکا زخمی شدند؛ حادثه‌ای که در نزدیکی تنگه هرمز رخ داد.

برچسب ها: شناور ، ناو ، فاکس نیوز
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