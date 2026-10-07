۱۰۰ هزار حمله ارتش رژیم صهیونیستی در طول ۳ سال 

جوان آنلاین: شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی با انتشار آماری به جنایات رژیم صهیونی در تمام منطقه از جمله نوار غزه پرداخته و اعلام کرد که ارتش صهیونیستی در مدت ۳ سال، حدود ۱۰۰ هزار هدف را در جبهه‌های مختلف مورد حمله قرار داده است.

بر اساس این گزارش، از مجموع اهداف مورد حمله، حدود ۶۵ هزار مورد در نوار غزه بوده است.

شبکه ۱۲ همچنین اعلام کرد از آغاز جنگ بیش از ۳۱ هزار و ۵۰۰ موشک و راکت به سمت اراضی اشغالی شلیک شده است که حدود ۱۰ هزار و ۲۰۰ مورد از نوار غزه و حدود ۲۰ هزار مورد از لبنان بوده است.

در همین حال، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد نیروهای این رژیم از آغاز جنگ حدود ۴۵ هزار فلسطینی را در مناطق مختلف کرانه باختری بازداشت و به زندان‌های رژیم صهیونیستی منتقل کرده‌اند که برخی از آنها بعد از بازجویی ها آزاد شده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد در این مدت بیش از ۱۵ میلیون دلار از اموال فلسطینی‌ها را در کرانه باختری مصادره کرده است.

معاریو: نهادهای امنیتی و سیاسی از هفتم اکتبر هیچ درسی نگرفته‌اند

با این وجود روزنامه عبری زبان «معاریو» نوشت نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی و همچنین سطح سیاسی تل آویو، هیچ درسی از حوادث هفتم اکتبر نگرفته‌اند.

این روزنامه تاکید کرد ارتش و کابینه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر با شکستی سنگین و گسترده مواجه شدند.

معاریو افزود با وجود گذشت سه سال از این حوادث، ساختارهای امنیتی، نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی هنوز درس‌های لازم را از آنچه رخ داد، نیاموخته‌اند.