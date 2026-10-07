کد خبر: 1383198
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۲
اقتصاد » اخبار کلی

موج جدید بارشی در راه شمال کشور؛ هوا در اکثر نقاط خنک‌تر می‌شود

بارشی یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: از جمعه (۱۵ مهر) با تقویت جریانات شمالی، بارش در شمال کشور آغاز می‌شود و دمای هوا در سواحل شمالی، ارتفاعات البرز و خراسان و سایر نقاط کشور کاهش می‌یابد.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین پیش‌بینی وضعیت آب‌وهوای کشور، اظهار کرد: طی امروز (چهارشنبه، ۱۵ مهر) و فردا (پنجشنبه، ۱۶ مهر) در ارتفاعات زاگرس مرکزی واقع در غرب کشور، دامنه‌های جنوبی البرز و همچنین برخی نقاط مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، افزایش ابر، گاهی وزش باد شدید و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از بعدازظهر جمعه (۱۷ مهر) و طی روز شنبه (۱۸ مهر)، با تقویت جریانات شمالی روی دریای خزر، بارندگی در شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل شمالی، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی همراه با کاهش دما پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: در دامنه‌های زاگرس مرکزی، زاگرس جنوبی و جنوب کرمان نیز گاهی افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد رخ خواهد داد.

وی یادآور شد: طی سه روز آینده در برخی نقاط شمال غرب، غرب، بخش‌هایی از مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید، گاهی گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت آب‌وهوای تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز (۱۵ مهر) کمی ابری تا نیمه‌ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش باد و گاهی وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. آسمان تهران در شب ابری خواهد شد و بارش پراکنده باران نیز دور از انتظار نیست. حداقل دمای تهران ۱۹ و حداکثر دما ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی شده است.

صدور هشدار زرد وزش باد شدید در تهران تا شنبه

وی با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی نسبت به وزش باد شدید تا خیلی شدید در بخش‌هایی از استان تهران، یادآور شد: براساس این هشدار، از بعدازظهر چهارشنبه (۱۵ مهر) تا روز شنبه (۱۸ مهر)، در نوار مرزی غربی و جنوبی و همچنین دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران، در برخی ساعات وزش باد شدید تا خیلی شدید پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: در نیمه غربی، جنوبی و تا حدی مناطق مرکزی استان تهران و شهر تهران نیز وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: همچنین نسبت به احتمال خیزش گردوخاک، کاهش موقت دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق مرکزی، جنوبی و غربی استان تهران و شهر تهران هشدار داده شده است. احتمال انتقال موقت گردوخاک از استان‌های همجوار به نوار مرزی جنوبی و غربی استان تهران نیز وجود دارد.

ضیائیان افزود: بر اساس این هشدار، در برخی ساعات افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده در نیمه شمالی استان تهران پیش‌بینی می‌شود و در دامنه‌ها و ارتفاعات، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق وجود دارد؛ از جمعه شب (۱۷ مهر) تا یکشنبه (۱۹ مهر)، میانگین دمای هوا در سطح استان تهران بین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: در برخی ارتفاعات استان تهران، به‌ویژه ارتفاعات بالادست، یخبندان شبانه موقت سطح زمین و احتمال رگبار برف در ارتفاعات بالادست و قله‌ها نیز پیش‌بینی شده است.

برچسب ها: بارشی ، باران ، هواشناسی
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