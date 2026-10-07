کد خبر: 1383187
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰
سیاست » اخبار کلی

تاکید عراقچی بر تداوم گفت‌ وگو و همکاری با همسایگان

ق وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی درباره سفر وزیر امور خارجه ارمنستان به تهران تاکید کرد: تداوم گفت‌ وگو و همکاری با همسایگان، مسیر مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران برای ساختن منطقه ای امن است.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی درخصوص میزبانی از همتای ارمنستانی خود نوشت: دوشنبه میزبان آقای آرارات میرزویان وزیر امور خارجه جمهوری ارمنستان در تهران بودم.

عراقچی افزود: در این دیدار، روابط رو به گسترش تهران و ایروان و راه‌های تعمیق همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حمل‌ونقل، انرژی و سایر زمینه‌های مورد علاقه دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: همچنین درباره تحولات قفقاز و اهمیت حفظ صلح و ثبات پایدار در این منطقه گفت‌ وگو کردیم. باور ما این است که مسائل منطقه باید با مشارکت و ابتکار کشورهای منطقه و بدون مداخله نیروهای فرامنطقه‌ای حل‌وفصل شود.

وی تصریح کرد: تداوم گفت‌ وگو و همکاری با همسایگان، مسیر مورد تأکید جمهوری اسلامی ایران برای ساختن منطقه‌ای امن‌تر، باثبات‌تر و برخوردارتر است. همسایگان ما، اولویت ما هستند.

برچسب ها: عراقچی ، همسایگان ، وزارت امور خارجه
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