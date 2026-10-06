جوان آنلاین: اعلام افزایش ۵/۲ برابری ظرفیت تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی کشور در فاصله هفت ماه از آغاز جنگ رمضان، صرفاً یک آمار درباره رشد توان صنعتی وزارت دفاع نیست بلکه از منظر راهبردی، تصویری متفاوت از وضعیت صنعت دفاعی ایران پس از دو جنگ اخیر ارائه می‌کند. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت دفاع، ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی کشور اکنون به ۵/۲ برابر سطح پیش از جنگ رسیده و در برخی اقلام نیز میزان تولید بیش از سه برابر شده است، رشدی که به گفته او با تکیه بر ظرفیت‌های دانش‌بنیان، بخش خصوصی و زیرساخت‌های صنایع دفاعی محقق شده است. این آمار را می‌توان در برابر مجموعه ادعا‌هایی قرار داد که در جریان و پس از حملات اخیر، از سوی دشمنان متجاوز درباره وارد آمدن آسیب جدی به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دفاعی ایران مطرح شد. اگر هدف از آن حملات، تضعیف پایدار توان تولید و پشتیبانی دفاعی ایران بود، اعلام رشد قابل توجه ظرفیت تولید پس از جنگ، دست‌کم نشان می‌دهد که روایت «از کار افتادن صنعت دفاعی ایران» با داده‌ای که اکنون وزارت دفاع ارائه می‌کند، همخوان نیست. از این منظر، رسیدن ظرفیت تولید به ۵/۲ برابر پیش از جنگ را می‌توان نشانه‌ای از تاب‌آوری و قابلیت بازسازی و توسعه ظرفیت دفاعی کشور دانست؛ گزاره‌ای که روایت‌های مطرح‌شده درباره نابودی یا زمین‌گیر شدن این زیرساخت‌ها را با پرسش جدی مواجه می‌کند.



سردار رضا طلایی‌نیک، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، در نشست خبری دیروز خود، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: در وضعیت تثبیت موفقیت‌ها و تکمیل شکست‌های دشمن در جریان بیش از هفت ماه دفاع مقدس رمضان قرار داریم و این موفقیت‌ها با همت مردم، رزمندگان، راهبری فرماندهی معظم کل قوا و همکاری ارکان نظام محقق شده است. دوره تثبیت موفقیت‌ها و تکمیل شکست‌های دشمنان امریکایی و صهیونیستی ایجاب می‌کند که همه آحاد مردم همچنان در صحنه باشند و ارتقای قدرت دفاعی و تاب‌آوری ملی با جدیت دنبال شود.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به عملیات روانی دشمن و برخی رویکرد‌های اخیر درباره احتمال تجاوز یا شرارت دشمنان امریکایی و صهیونیستی تصریح کرد: هرگونه تجاوز و شرارت با واکنش قاطع جمهوری اسلامی ایران و شکست‌های سنگین دشمن مواجه خواهد شد. طلایی‌نیک، مقاومت و قدرت ملی را اصلی‌ترین راهکار برای تکمیل شکست دشمن و تأمین حقوق ملت ایران دانست و گفت: ریشه‌کنی حضور نظامی امریکا از منطقه و پایان دادن به شرارت‌های رژیم صهیونیستی از دستاورد‌های بزرگ دفاع مقدس اخیر خواهد بود و این روند با رخداد‌های جاری و آتی تکمیل خواهد شد. وی تأکید کرد: مجازات قاتلان و تروریست‌های امریکایی و صهیونیستی، اراده قطعی جمهوری اسلامی ایران است و تحت هیچ شرایطی جنایت‌های دشمنان علیه امام شهید، کودکان، دانش‌آموزان و دیگر قربانیان این جنایت‌ها فراموش نخواهد شد.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به عملکرد این وزارتخانه طی هفت ماه گذشته اظهار کرد: پس از شهادت امیر سرلشکر خلبان شهید نصیرزاده، وزارت دفاع طی این مدت با سرپرستی سردار دکتر ابن‌الرضا اداره شد و این دوره با موفقیت‌های گوناگون و در ادامه افتخارات دوره شهید نصیرزاده همراه بود.

طلایی‌نیک افزود: عملکرد موفق دوره هفت‌ماهه سرپرستی سردار ابن‌الرضا با همکاری مجاهدانه معاونان، مدیران و رؤسای سازمان‌های وزارت دفاع، موجب رضایت فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های مرتبط با این وزارتخانه شده است. سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به رشد تولیدات دفاعی کشور گفت: سه ماه پیش اعلام کردیم که میزان تولید تسلیحات و تجهیزات بومی نسبت به پیش از جنگ رمضان حدود دو برابر شده است، اما اکنون این رقم به ۵/۲ برابر افزایش یافته و ظرفیت تولید تسلیحات و تجهیزات دفاعی کشور به ۵/۲ برابر پیش از دفاع مقدس رمضان رسیده است. طلایی‌نیک این افزایش ظرفیت را نتیجه بهره‌گیری حداکثری از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش مجموعه صنایع دفاعی کشور دانست و اظهار کرد: عمق راهبردی پشتیبانی تسلیحاتی، بومی بودن تسلیحات و تجهیزات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید داخلی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی و موجب افزایش تاب‌آوری کشور در برابر دشمن است.

وزیر پیشنهادی مأمور ارتقای قدرت موشکی

طلایی‌نیک در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی گزینه پیشنهادی وزارت دفاع اشاره کرد و گفت: آقای مهندس مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است و تخصص، تجربه و ویژگی‌های خاص ایشان متناسب با مسئولیت‌های این وزارتخانه مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی وزارت دفاع با تشریح دلایل معرفی مهندس مهرداد اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع به مجلس شورای اسلامی گفت: معرفی وی با توجه به تخصص، تجربه و ویژگی‌های خاص او و متناسب با اقتضائات جهش قدرت موشکی، پهپادی و مجموعه تسلیحات دفاعی کشور توسط مسئولان عالی نظام انجام شده است. مهندس اخلاقی متناسب با اولویتی که برای استمرار جهش کمی و کیفی تسلیحات راهبردی و اثربخش در جنگ وجود دارد، از میان مدیران مجرب، متخصص، شجاع و کارآمد وزارت دفاع معرفی شده است. طلایی‌نیک با اشاره به سوابق مهندس اخلاقی اظهار کرد: وی دارای ۴۳ سال سابقه مدیریتی، فنی، صنعتی، علمی و راهبردی است و از افراد کلیدی در ارتقای قدرت موشکی کشور به شمار می‌رود. بر همین اساس و با توجه به اولویت‌های تعیین‌شده برای وزارت دفاع در حوزه ارتقای قدرت تسلیحاتی و تجهیزاتی، معرفی وی می‌تواند موجب افزایش هم‌افزایی و سرعت و توان پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه شود.

سخنگوی وزارت دفاع ادامه داد: معرفی مهندس اخلاقی برای تصدی وزارت دفاع، در کنار ادامه جانشینی وزیر توسط سردار ابن‌الرضا، به معنای استمرار برنامه‌های شهید نصیرزاده وزیر دفاع شهید، خواهد بود و با هماهنگی و حمایت مقامات عالی لشکری و کشوری، توان راهبردی و مدیریتی وزارت دفاع را برای تأمین اولویت‌های جنگ و ارتقای قدرت دفاعی بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.

طلایی‌نیک گفت: مهندس اخلاقی برنامه‌های خود را با رویکرد ارتقای توان تسلیحاتی، تجهیزات و مهمات و همچنین بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و بازنشستگان نیرو‌های مسلح به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است. وی افزود: برنامه مهندس اخلاقی تکمیل‌کننده برنامه چهار ساله وزیر دفاع شهید و همراه با تغییرات متناظر با اولویت‌ها و اقتضائات جنگ است. سخنگوی وزارت دفاع یکی از رویکرد‌های مهم مهندس اخلاقی در بیش از چهار دهه تجربه مدیریتی و صنعتی در وزارت دفاع را اتکا به نخبگان و سرمایه انسانی عنوان کرد و گفت: وی در به‌کارگیری دانشمندان، متخصصان و نخبگان جوان، در کنار بهره‌گیری از تجربیات ملی، کارنامه درخشانی دارد. طلایی‌نیک خاطرنشان کرد: در ۴۳ سال خدمت مهندس اخلاقی، بیش از ۴۰ مورد تقدیر از وی توسط مقامات لشکری و کشوری انجام شده است که از جمله آن می‌توان به چندین مورد تقدیر ویژه امام شهید از ایشان به دلیل عملکرد برجسته در ارتقای قدرت موشکی و تسلیحات دفاعی کشور اشاره کرد.

ارتقای تسلیحات متناسب با دکترین دفاعی

طلایی‌نیک در پاسخ به پرسشی درباره تغییر رویکرد دکترین دفاعی کشور و اقدامات وزارت دفاع در این زمینه گفت: با راهبری قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) و ستاد کل نیرو‌های مسلح و متناسب با اولویت‌هایی که فرماندهان ارتش، سپاه و فراجا اعلام می‌کنند، برنامه‌های تحقیق، توسعه و تولید تجهیزات و تسلیحات دفاعی متناسب با شرایط جنگ به‌روزرسانی می‌شود. وی ادامه داد: ارتقای قابلیت‌های تسلیحات تهاجمی متناسب با دکترین جدید نیرو‌های مسلح به‌صورت فعال در وزارت دفاع در حال انجام است. سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به گستره تولیدات این وزارتخانه گفت: بیش از یک هزار سامانه، سلاح، تجهیزات و مهمات در ظرفیت تولیدی وزارت دفاع و شبکه همکاران این وزارتخانه قرار دارد که بخشی از این سلاح‌ها و تجهیزات، متناسب با دکترین دفاعی تهاجمی، هم از نظر فناوری ارتقا یافته و هم میزان تولید آنها افزایش پیدا کرده است. سخنگوی وزارت دفاع تأکید کرد: اگر دشمن بخواهد محاسبات غلط گذشته خود را مجدداً تکرار و آزمایش کند، قطعاً با سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته‌تر و واکنش سنگین‌تر نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد.