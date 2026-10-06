سناتور آمریکایی: پنتاگون مانع دسترسی من به پایگاه العدید در قطر شد

یک سناتور مطرح آمریکا فاش کرد: پنتاگون مانع دسترسی من به پایگاه العدید در قطر شد؛ برایم مسجل شد که تلاشی مغایر با قانون اساسی در جریان است تا پیامد‌های جنگ علیه ایران، پنهان نگه داشته شود.

جوان آنلاین: کریس مورفی سناتور مطرح آمریکا در گفتگویی اعلام کرد که وزارت جنگ این کشور در جریان سفر وی به غرب آسیا، مانع از دسترسی اش به یک پایگاه نظامی کلیدی آمریکا در قطر شده است؛ او این اقدام را بخشی از تلاش دولت آمریکا برای پنهان کردن پیامد‌های جنگ با ایران توصیف کرد.

به گزارش مهر، رویترز در این خصوص نوشت: پایگاه هوایی «العدید» بزرگترین پایگاه آمریکا در منطقه است و در جریان جنگی که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه آغاز کردند، بار‌ها هدف حملات ایران قرار گرفته است.

مورفی در ریاض، دومین مقصد سفرش به گروهی از خبرنگاران گفت: این سفر برایم مسجل کرد که تلاشی فعال، بی سابقه و مغایر با قانون اساسی در جریان است تا هزینه‌ها و پیامد‌های این جنگ از کنگره و مردم آمریکا پنهان نگه داشته شود.

کریس مورفی همچنین اضافه کرد که پنتاگون از برگزاری جلسه توجیهی درباره جنگ برای وی در زمانی که در منطقه حضور داشت، خودداری کرده است.

این سناتور آمریکایی گفت: در تمام دوران حضورم در سنا هرگز با چنین چیزی مواجه نشده‌ام؛ این بخشی از یک کارزار عامدانه برای کتمان حقایق است که همکاران جمهوری‌خواه من در کنگره باید خواستار پایان دادن به آن شوند.