جوان آنلاین: پرونده کلثوم اکبری، که نامش در یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قتل‌های سریالی مطرح است، با اعلام سخنگوی قوه قضائیه درباره صدور ۱۰ فقره حکم قصاص و اجرای حکم پس از اجرای تشریفات قانونی بسته می‌شود.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، درباره آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری اعلام کرد که این پرونده از حیث مباشرت در قتل عمدی به ۱۰ فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم، که مطالبه قصاص داشته باشند، محکوم شده است. به گفته او، رأی پرونده شهریور سال گذشته صادر شده و پس از طی مراحل قانونی و رسیدگی احتمالی در دیوان عالی کشور، پرونده برای ادامه روند به مازندران بازخواهد گشت و پس از انجام استیذان، در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، حکم اجرا خواهد شد. یکی از اولیای دم پرونده اعلام رضایت کرده و ولی‌دم دیگر درخواست دریافت دیه داشته است. متهم و خانواده‌های اولیای دم، ۲۰ روز فرصت دارند به رأی اعتراض کنند و در صورت اعتراض، پرونده در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

راز‌هایی که در سال ۱۴۰۲ آشکار شد

ماجرای کلثوم اکبری از سال ۱۴۰۲ وارد مرحله‌ای تازه شد، زمانی که مرگ مشکوک آخرین همسرش، مردی ۸۲ ساله، توجه خانواده او را به خود جلب کرد. خانواده این مرد اعلام کرده بودند که او پیش از مرگ درباره خوراندن قرص از سوی کلثوم اکبری صحبت کرده بود. همین موضوع موجب شکایت و آغاز تحقیقات شد، تحقیقاتی که در ادامه، به اعترافات متهم درباره پرونده‌های دیگری انجامید. بر اساس اطلاعات مطرح‌شده در روند رسیدگی، اتهامات این پرونده به چندین مورد قتل و همچنین مواردی از شروع به قتل و مرگ‌های مشکوک مربوط شده است. با این توضیح که همه موارد مرگ مشکوک در نهایت به اثبات نرسیده‌اند.

روایت یک الگوی تکرارشونده

آنچه این پرونده را از بسیاری از پرونده‌های جنایی متمایز کرده، ادعای شکل‌گیری یک الگوی تکرارشونده طی سال‌های طولانی است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از پرونده، کلثوم اکبری با مردان سالمند ازدواج می‌کرد و پس از مدتی، در شرایطی که مرگ آنان در ابتدا طبیعی یا ناشی از بیماری به نظر می‌رسید، زندگی آنها پایان می‌یافت. متهم، انگیزه اصلی این اقدامات را مسائل مالی بیان کرده است؛ از دریافت مهریه گرفته تا برداشتن برخی اموال و سپس ترک محل زندگی و آغاز رابطه‌ای جدید. این ویژگی باعث شده بود مرگ برخی قربانیان در سال‌های گذشته حساسیت لازم را ایجاد نکند، موضوعی که بعد‌ها در جریان تحقیقات، اهمیت بیشتری پیدا کرد.

پرونده‌ای با ده‌ها شاکی

بر اساس مندرجات دادنامه بدوی، پرونده ۶۹ شاکی داشته است. با این حال، وضعیت حقوقی همه پرونده‌ها یکسان نیست و درباره برخی موارد، رضایت یا درخواست دیه مطرح شده و در مورد یکی از پرونده‌ها نیز قرار موقوفی تعقیب صادر شده است. همچنین وکیل متهم برخی مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره فرزند، اموال و مسائل دیگر را تکذیب کرده و آنها را ادعا‌هایی اثبات‌نشده دانسته است. در جریان محاکمه نیز متهم در ابتدا تلاش کرده بود برخی اتهامات را نپذیرد، اما پس از نمایش فیلم بازسازی صحنه‌های قتل، که با حضور او تهیه شده بود، صحت بخشی از اعترافات قبلی خود را تأیید کرد.

پرونده کلثوم اکبری فقط به دلیل تعداد بالای اتهامات مطرح‌شده در آن مورد توجه قرار نگرفت، بخش مهم ماجرا به این پرسش بازمی‌گردد که چگونه مرگ‌های مشکوک چندین فرد، طی سال‌های طولانی، بدون شکل‌گیری یک زنجیره آشکار از شک و تحقیق باقی مانده است.

سالمند بودن و بیماری برخی قربانیان می‌توانست مرگ آنها را در نگاه نخست طبیعی جلوه دهد، اما همین موضوع نشان می‌دهد که در مواجهه با مرگ‌های غیرمنتظره یا شرایط غیرعادی، به‌ویژه زمانی که نشانه‌های مشکوکی از سوی فرد متوفی یا اطرافیان مطرح می‌شود، بررسی دقیق و بموقع می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد.