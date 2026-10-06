ورود افراد هنجارشکن به مراکز انتظامی ممنوع است

جوان آنلاین: جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر اجرای قانون بدون تبعیض و استثنا، اعلام کرد ورود افراد با پوشش هنجارشکنانه به کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و دیگر مراکز انتظامی ممنوع است و مأموران موظف‌اند در صورت مشاهده تخلف، ضمن حفظ شأن افراد، مطابق قانون اقدام کنند.

سردار پاسدار قاسم رضایی صبح سه‌شنبه چهاردهم مهرماه در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی پلیس راهور فراجا در جمع مسئولان و فرماندهان انتظامی با اشاره به آمار بالای تصادفات در کشور گفت: سالانه بین یک میلیون و ۶۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تصادف رخ می‌دهد که پیامد‌های جانی و مالی سنگینی برای کشور و خانواده‌ها به همراه دارد. وی چهار عامل «انسان، خودرو، راه و قانون» را از مؤلفه‌های اصلی تصادفات دانست و گفت: برای کاهش حوادث باید هر چهار بخش همزمان اصلاح شوند.

سردار رضایی درباره نقش رانندگان در وقوع تصادفات اظهار کرد: آموزش رانندگی باید جدی‌تر و دقیق‌تر شود و نظارت بر آموزشگاه‌ها افزایش یابد تا فردی که گواهینامه دریافت می‌کند، واقعاً شایستگی رانندگی در معابر و جاده‌ها را داشته باشد.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای ایمنی خودرو‌ها تأکید کرد و افزود: اگر راننده مرتکب خطا شد، خودرو باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند از شدت حادثه و میزان خسارت بکاهد. سردار رضایی سومین عامل را وضعیت راه‌ها و نقاط حادثه‌خیز عنوان کرد و گفت: در زمینه شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز اقدامات خوبی انجام شده است، اما این اقدامات هنوز کافی نیست و باید مشخص شود بیشترین حوادث در چه نقاط و زمان‌هایی رخ می‌دهد.

وی چهارمین مؤلفه را قانون دانست و گفت: بررسی‌های کارشناسی پلیس نشان می‌دهد هزینه تخلف باید متناسب با جرم و به اندازه‌ای باشد که اثر بازدارندگی داشته باشد.

شرط ورود به کلانتری و مراکز انتظامی

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مقررات مربوط به مراجعه مردم به مراکز انتظامی گفت: کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها، مراکز راهور، پلیس +۱۰، مراکز تعویض پلاک، آموزشگاه‌های رانندگی و بیمارستان‌های انتظامی، محل ارائه خدمات به مردم هستند و مراجعه‌کنندگان باید مقررات این اماکن را رعایت کنند.

وی با تأکید بر رعایت مقررات پوشش در این مراکز اظهار کرد: ورود افراد با پوشش هنجارشکنانه به اماکن انتظامی ممنوع است و در صورت مشاهده چنین مواردی، باید با حفظ احترام و شأن افراد، مقررات مربوط به پوشش و حجاب به آنان تذکر داده شود. جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان تأکید کرد: بی‌تفاوتی مأمور نسبت به تخلف پذیرفتنی نیست. اگر تخلفی در حوزه وظایف پلیس رخ دهد، مأمور باید مطابق قانون اقدام کند و در صورت توقیف خودرو نیز تمام ضوابط قانونی رعایت شود.

رضایی خاطرنشان کرد: آنچه برای مجموعه انتظامی کشور ترسیم شده است، باید در میدان و به صورت عملیاتی اجرا شود و قانون باید بدون بی‌تفاوتی و بدون استثنا اجرا شود.