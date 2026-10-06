جوان آنلاین: قاتل مرد جوان در وردیج پس از دستگیری به قتل همسایه‌اش اعتراف کرد و مدعی شد مقتول با در اختیار داشتن عکس‌های خصوصی او، از وی حق‌السکوت می‌خواست و همین موضوع سرانجام به درگیری و قتل انجامید.

شامگاه جمعه سیزدهم شهریورماه، قاضی رضا علایی، بازپرس ویژه قتل دادسرای امور جنایی تهران، در جریان قتل مرد جوانی در منطقه تفریحی روستای وردیج قرار گرفت. به دنبال این خبر، بازپرس جنایی همراه تیمی از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی راهی محل حادثه شد. با حضور تیم جنایی در محل، جسد مردی ۳۹ ساله به نام ارشیا در نزدیکی خودروی پژو ۴۰۵ خودش کشف شد. بررسی‌های بیشتر درباره زندگی مقتول نشان داد او مجرد و کارمند یک شرکت خصوصی بوده است. اعضای خانواده‌اش نیز به مأموران گفتند ارشیا عصر روز حادثه از خانه خارج شده و گفته بود برای تفریح به بیرون می‌رود، اما دیگر به خانه بازنگشته بود. از سوی دیگر، هیچ‌یک از وسایل شخصی، تلفن همراه یا اموال باارزش مقتول به سرقت نرفته بود. همین موضوع احتمال انگیزه‌های شخصی و انتقام‌جویی را در ذهن تیم تحقیق پررنگ کرد.

۳ مظنون در پرونده

با انتقال جسد به پزشکی قانونی، تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت ادامه یافت و مأموران در جریان بررسی‌های تخصصی به سه نفر مظنون شدند. نخستین مظنون، برادر مقتول بود. او پس از دستگیری تحت تحقیق قرار گرفت، اما بررسی‌های انجام‌شده نشان داد نقشی در قتل برادرش نداشته و آزاد شد.

دومین مظنون، دختر مورد علاقه ارشیا بود. با توجه به برخی اختلافات میان آن دو، این احتمال مطرح شد که او در جنایت نقش داشته یا فرد دیگری را برای قتل اجیر کرده باشد. با این حال، تحقیقات نشان داد این فرضیه نیز درست نیست و دختر جوان ارتباطی با قتل نداشته است. در ادامه، تحقیقات روی مردی میان‌سال به نام کیوان متمرکز شد. او از همسایگان مقتول بود و بررسی‌ها نشان داد محل زندگی او و ارشیا در یکی از خیابان‌های جنوبی تهران قرار دارد. از سوی دیگر، کیوان در روز حادثه همراه مقتول دیده شده بود. کیوان پس از دستگیری مدعی شد تنها برای مسافتی کوتاه همراه ارشیا بوده و پس از آن از او جدا شده است، اما اظهاراتش برای تیم تحقیق قانع‌کننده نبود. تناقض‌هایی که در گفته‌های او وجود داشت باعث شد بازجویی‌ها ادامه پیدا کند. سرانجام صبح دیروز، مرد میان‌سال در جریان تحقیقات لب به اعتراف گشود و به قتل دوستش اعتراف کرد.

ماجرای عکس خصوصی

کیوان در اعترافاتش مدعی شد رابطه دوستانه‌ای با ارشیا داشته و گاهی با یکدیگر به مهمانی می‌رفته‌اند. او در ادعایی گفت: «من و ارشیا دوست صمیمی بودیم. مدتی قبل وقتی همراه دختر مورد علاقه‌ام بودم، ارشیا به صورت مخفیانه از ما عکس گرفته بود. بعد از آن از من می‌خواست در ازای پاک کردن عکس‌ها به او پول بدهم و تهدید می‌کرد اگر پول ندهم، تصاویر خصوصی‌ام را به خانواده‌ام نشان می‌دهد.» متهم ادامه داد: «البته ارشیا این کار را بیشتر به شوخی انجام می‌داد و من هم گاهی برایش ناهار یا شام می‌خریدم، اما از این رفتار ناراحت بودم. چند بار از او خواستم عکس‌ها را پاک کند. به او گفتم زن و بچه دارم و نمی‌خواهم آبرویم برود، اما او موضوع را جدی نمی‌گرفت.»

کیوان در ادامه درباره روز حادثه گفت: «آن روز با هم به وردیج رفتیم. دوباره از او خواستم عکس‌های خصوصی را پاک کند، اما قبول نکرد. عصبانی شدم و با چاقو دو ضربه به او زدم. قصد کشتنش را نداشتم، اما وقتی دیدم فوت کرده است، ترسیدم و فرار کردم.»

تحقیقات از متهم ادامه دارد.