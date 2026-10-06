کد خبر: 1383139
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

شمار بازداشت‌ها در پرونده فرفورد به ۷ نفر رسید

3 پلیس انگلیس یک مرد ۲۲ ساله را به ظن تلاش برای اقدام تروریستی در پرونده فرفورد دستگیر کرد و به این ترتیب شمار بازداشت‌ها در ارتباط با این پرونده به هفت نفر رسید.

جوان آنلاین: پلیس ضدتروریسم انگلیس روز سه‌شنبه ۱۴ مهر اعلام کرد این مرد که تبعه انگلیس است، در منطقه وست‌مینستر لندن و بر اساس ماده پنج قانون تروریسم سال ۲۰۰۶ به ظن تلاش برای ارتکاب اقدامات تروریستی بازداشت شده است.

به گزارش ایرنا، پلیس تاکنون نام یا جزئیات بیشتری درباره هویت فرد بازداشت‌شده و نحوه ارتباط او با دیگر افراد تحت تحقیق منتشر نکرده است.

بر اساس اعلام پلیس، ۶ مرد دیگر که پیشتر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند همچنان با قرار وثیقه آزاد هستند. پنج نفر از آنها پنجم مهر در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشر و یک نفر دیگر نهم مهر در لندن بازداشت شده بودند.

فرد ششم یک مرد ۲۵ ساله دوتابعیتی انگلیسی-ایرانی بود که پس از انجام تحقیقات اولیه با وثیقه آزاد شد. پلیس همچنین اعلام کرده بود عملیات جست‌وجوی دو ملک در لندن در ارتباط با این بازداشت به پایان رسیده است.

پرونده فرفورد از پنجم مهر و پس از مشاهده سه خودروی ون در نزدیکی این پایگاه نظامی آغاز شد. پنج مرد انگلیسی در ابتدا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس در چارچوب تحقیقات ضدتروریسم بازداشت شدند. آنها اندکی بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.

پلیس ضدتروریسم بعدتر اعلام کرد در خودرو‌های مورد بررسی مواد منفجره‌ای کشف نشده، اما مقداری بنزین به دست آمده است و تحقیقات درباره انگیزه و ارتباطات احتمالی افراد همچنان ادامه دارد.

پایگاه فرفورد در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی بوده و در جریان عملیات نظامی آمریکا علیه ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس پیشتر بدون ارائه سند و مدرک، ادعا‌هایی را درباره نقش ایران در این پرونده مطرح کرده بود که با واکنش تند تهران مواجه شد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای هرگونه ارتباط با این ماجرا را رد کرده و اتهام‌های مطرح‌شده درباره نقش تهران را بی‌اساس خوانده است. تهران همچنین در اعتراض به این ادعا‌ها سفیر انگلیس را احضار کرده بود.

برچسب ها: پلیس ضد تروریسم ، انگلیس ، پایگاه فرفورد
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

جلسه سران قوا برگزار شد

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

جنگ «دستور کار» در نیویورک

زیر ضرب اطلاعات

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

سوگلی‌های فدراسیون!

طلا‌های سرنوشت‌ساز

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار