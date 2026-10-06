پلیس انگلیس یک مرد ۲۲ ساله را به ظن تلاش برای اقدام تروریستی در پرونده فرفورد دستگیر کرد و به این ترتیب شمار بازداشت‌ها در ارتباط با این پرونده به هفت نفر رسید.

جوان آنلاین: پلیس ضدتروریسم انگلیس روز سه‌شنبه ۱۴ مهر اعلام کرد این مرد که تبعه انگلیس است، در منطقه وست‌مینستر لندن و بر اساس ماده پنج قانون تروریسم سال ۲۰۰۶ به ظن تلاش برای ارتکاب اقدامات تروریستی بازداشت شده است.

به گزارش ایرنا، پلیس تاکنون نام یا جزئیات بیشتری درباره هویت فرد بازداشت‌شده و نحوه ارتباط او با دیگر افراد تحت تحقیق منتشر نکرده است.

بر اساس اعلام پلیس، ۶ مرد دیگر که پیشتر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده بودند همچنان با قرار وثیقه آزاد هستند. پنج نفر از آنها پنجم مهر در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشر و یک نفر دیگر نهم مهر در لندن بازداشت شده بودند.

فرد ششم یک مرد ۲۵ ساله دوتابعیتی انگلیسی-ایرانی بود که پس از انجام تحقیقات اولیه با وثیقه آزاد شد. پلیس همچنین اعلام کرده بود عملیات جست‌وجوی دو ملک در لندن در ارتباط با این بازداشت به پایان رسیده است.

پرونده فرفورد از پنجم مهر و پس از مشاهده سه خودروی ون در نزدیکی این پایگاه نظامی آغاز شد. پنج مرد انگلیسی در ابتدا به ظن جرایم مرتبط با مواد منفجره و سپس در چارچوب تحقیقات ضدتروریسم بازداشت شدند. آنها اندکی بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.

پلیس ضدتروریسم بعدتر اعلام کرد در خودرو‌های مورد بررسی مواد منفجره‌ای کشف نشده، اما مقداری بنزین به دست آمده است و تحقیقات درباره انگیزه و ارتباطات احتمالی افراد همچنان ادامه دارد.

پایگاه فرفورد در ماه‌های اخیر محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی بوده و در جریان عملیات نظامی آمریکا علیه ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس پیشتر بدون ارائه سند و مدرک، ادعا‌هایی را درباره نقش ایران در این پرونده مطرح کرده بود که با واکنش تند تهران مواجه شد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای هرگونه ارتباط با این ماجرا را رد کرده و اتهام‌های مطرح‌شده درباره نقش تهران را بی‌اساس خوانده است. تهران همچنین در اعتراض به این ادعا‌ها سفیر انگلیس را احضار کرده بود.