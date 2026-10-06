جوان آنلاین: دویست و نوزدهمین شب اجتماعات مردم در میدان انقلاب تهران با حضور قهرمانان و مدال‌آوران جانباز و توان‌یاب کاروان «جان‌فدایان ایران قوی» حال و هوایی دیگر داشت.



دوشنبه شب و در میان شور و حرارت مردم جان‌فدای ایران، پرچم کاروان توسط سرپرست معنوی ۹ ساله کاروان و یکی از یادگاران بجا مانده از مدرسه شجره طیبه میناب به پرچم‌دار پهلوان ایران تحویل داده شد. کاروانی که با شعار «به یاد کودکان هیروشیما، غزه و میناب» راهی ناگویا می‌شود تا برگ زرینی دیگر بر افتخارات ورزش جانبازان و توان‌یابان کشور اضافه کند.

همه خوب می‌دانیم که این ورزشکاران در چه شرایط سختی آماده حضور در پاراآسیایی ناگویا شده‌اند و چه شرایط ویژه‌ای را پشت سر گذاشته‌اند. شاید کمتر کسی مطلع باشد که کاروان «جان‌فدایان ایران قوی» با سختی زیاد قرار است به ژاپن برسد، اما با تمام این سختی‌ها بچه‌های همیشه قهرمان و پهلوان جانباز و توان‌یاب ایران برخلاف بسیاری از مدعیان سالم برای کسب افتخار و عزت برای ایران ذره‌ای تردید به خودشان راه نداده‌اند.

دوشنبه شب آنا جهانگرد، دانش‌آموز ۹ ساله مینابی به‌عنوان سرپرست معنوی کاروان ایران پرچم پرافتخار کشورمان را به روح‌الله رستمی پرچم‌دار کاروان ایران تحویل داد. پرچمی که قرار است در ناگویا علاوه بر مراسم افتتاحیه بار‌ها و بار‌ها به اهتزاز در بیاید تا مهر تأییدی باشد بر ورزش قوی ایران قوی و صدای اقتدار و مردم مظلوم ایران اسلامی را به گوش جهان برساند.



روح‌الله رستمی، قهرمان پاراوزنه‌برداری ایران و جهان بعد از تحویل گرفتن پرچم کاروان گفت: «این افتخار بسیار بزرگی برای من است که بین این همه ورزشکار و این همه مدال‌آور نصیب من شد. خدا را شکر می‌کنم و امیدوارم این لیاقت را داشته باشم که نماینده شایسته‌ای برای کشور و مردم باشم. ما وظیفه داریم به‌عنوان سرباز وطن و به‌عنوان عضو کوچکی از جامعه ورزش پشت مردم و آب و خاکمان باشیم و از آن دفاع کنیم.»



سرپرست معنوی کاروان ایران، دختر کوچک مینابی است، بازمانده از جنایت دشمن در مدرسه میناب. آنا جهانگرد می‌گوید: «بسیار خوشحالم که در جمع قهرمانان بزرگ هستم و امیدوارم کاروان ایران با بهترین نتیجه از ناگویا برگردد. جنگ شرایط سختی برای بچه‌ها ایجاد می‌کند و دانش‌آموزان میناب بسیار مورد ظلم امریکا قرار گرفتند. امیدوارم دیگر هیچ جنگی نباشد. امریکا با بمباران مدرسه میناب، بدترین ظلم را در حق همکلاسی‌های من کرد و این یک جنایت بزرگ بود. من ورزش را دوست دارم و دوست دارم یک روز قهرمان بزرگی مانند این عزیزان باشم و برای سربلندی کشورم تلاش کنم.»



کاروان «جان‌فدایان ایران قوی» در شرایطی خاص آماده حضور در ناگویا شد، شرایطی که غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک و سیدمحمد پولادگر نایب‌رئیس کمیته و سرپرست کاروان اعزامی به آن اذعان دارند. کاروان ایران مسیر سختی را برای آماده‌سازی طی کرده و باید مسیری سخت و طولانی را هم برای حضور در مسابقات طی کند. غفور کارگری در این خصوص می‌گوید: «با وجود مشکلاتی که جنگ تحمیلی در مسیر تمرینات ایجاد کرد ورزشکاران با اراده و ایمان، تلاش خود را انجام دادند و کاروان در شرایط بسیار خوبی است و با امید به سمت ناگویا می‌رود. به جز این برخی محدودیت‌ها، مسیر ما را تغییر داد. ما ابتدا قرار بود از تهران به شانگهای برویم، اما مسیر تغییر کرد و از تهران به استانبول و از آنجا به مانیل می‌رویم که ساعت‌های طولانی در ترانزیت هستیم. امیدوارم این طولانی بودن بر عملکرد کاروان اثر نگذارد.»

سیدمحمد پولادگر هم گفت: «به خاطر شرایط خاصی که ما داشتیم و محدودیت‌هایی که وجود دارد، مسیر سختی برای انتقال بچه‌ها انتخاب شد که واقعاً اجتناب‌ناپذیر بود. همچنین اردو‌های آنها به خاطر جنگ در شرایط سختی برگزار شد. امیدواریم ثمره این همه سختی را در بازی‌های پاراآسیایی با اقتدار و سربلندی بگیرند.»

پولادگر ادامه داد: «سختی‌ها همیشه باعث شده بچه‌های ما با همت بیشتر نتیجه بهتری بگیرند. خانواده‌های قهرمان‌های توان‌یاب و جانباز خودشان قهرمانان گمنامی هستند که این ورزشکاران را مهیا می‌کنند تا به این میدان بزرگ و سخت بیایند. من به پشتوانه اراده و ایمان آنها عرض می‌کنم که ان‌شاءالله بچه‌ها با دعای خیر مردم و با انرژی که امشب در این میدان از مردم گرفتند، بتوانند با عزت و سربلندی پرچم زیبای کشورمان را در بالاترین نقطه بازی‌ها به اهتزاز درآورند.»