ذخایر سوخت نیروگاهی کشور در وضعیت مطلوب/ ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت و گاز در فصل سرد

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از بهبود وضعیت ذخایر سوخت نیروگاهی کشور و رسیدن آن به ۹۰ درصد خبر داد و آن را پشتوانه خوبی برای فصل سرد سال دانست.

جوان آنلاین: همه ساله وزارت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه از جمله شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در آستانه فصل سرد برای تامین پایدار انرژی و کاهش ناترازی در زمستان اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهند.

به گزارش ایسنا، وضعیت سوخت زمستانی با توجه به شرایط ایجاد شده پس از جنگ و محدودیت‌های موجود، نیازمند برنامه‌ریزی و همکاری همه بخش‌هاست و شرکت‌های مرتبط در حوزه نفت و پالایش و پخش باید با آغاز فصل سرد جهت تأمین سوخت نیروگاه‌ها برنامه‌ریزی مستمری داشته باشند تا ذخایر در طول فصل سرد سال در سطح مطلوب باقی بماند.

در همین راستا، صادق عظیمی‌فر - مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در یک گفت‌وگوی خبری اظهار کرد: در بحث وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها توانستیم ذخایر سوخت نیروگاهی را به ۹۰ درصد برسانیم.

وی گفت: هم اکنون حدود ۳.۲ میلیارد لیتر ذخیره نفت و گاز نیروگاهی در اختیار داریم که پشتوانه خوبی برای فصل سرد سال است.