جوان آنلاین: حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت برادر حجتالسلام علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفتند.
متن این پیام به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجهالاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری (دامت توفیقاته)
درگذشت برادر گرامیتان مرحوم احمد ناطق نوری که سابقه خدمت طولانی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند را به جنابعالی و خانواده محترم آن مرحوم تسلیت عرض مینمایم.
رحمت و رضوان الهی و حشر با برادر شهیدش را برای آن مرحوم خواستارم.
سید مجتبی حسینی خامنهای
۸/ مهر/ ۱۴۰۵ مطابق با
۱۸/ ربیعالثانی / ۱۴۴۸